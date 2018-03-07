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    Петербургская полиция обезвредила мошенников из придуманного королевства. Санкт-Петербург, мошенничество, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургская полиция обезвредила мошенников из придуманного королевства

    Петербургская полиция обезвредила мошенников из придуманного королевства

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    Петербургская полиция обезвредила мошенников из придуманного королевства

    Петербургская полиция обезвредила мошенников из придуманного королевства

      Уникальные мошенники оказались в руках петербургского правосудия.

      Полицейские Петербурга арестовали необычных мошенников. Те организовали лжеконсульство несуществующего государства с Карибских островов («Свободный остров ASPI»). Они продавали трудовым мигрантам поддельные паспорта и водительские удостоверения такого «королевства». За свои услуги просили от 15 до 100 тысяч рублей.

      Предприимчивых псевдодипломатов обвинили в мошенничестве, возбуждено уголовное дело. 64-летний лидер преступного сообщества, он же «консул», помещен под домашний арест.

      В квартире предполагаемого организатора изъяты паспорта и водительские удостоверения вымышленного государства, фотографии-заготовки, оттиски печатей, а также оргтехника, использовавшаяся в противоправной деятельности.

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