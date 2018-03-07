Петербургская полиция обезвредила мошенников из придуманного королевства

Уникальные мошенники оказались в руках петербургского правосудия.

Полицейские Петербурга арестовали необычных мошенников. Те организовали лжеконсульство несуществующего государства с Карибских островов («Свободный остров ASPI»). Они продавали трудовым мигрантам поддельные паспорта и водительские удостоверения такого «королевства». За свои услуги просили от 15 до 100 тысяч рублей.



Предприимчивых псевдодипломатов обвинили в мошенничестве, возбуждено уголовное дело. 64-летний лидер преступного сообщества, он же «консул», помещен под домашний арест.



В квартире предполагаемого организатора изъяты паспорта и водительские удостоверения вымышленного государства, фотографии-заготовки, оттиски печатей, а также оргтехника, использовавшаяся в противоправной деятельности.