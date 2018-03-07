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    Потомок Лермонтова пытается спасти от застройки территорию усадьбы, вдохновлявшей поэта. история, Московская область, поэзия и поэты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПотомок Лермонтова пытается спасти от застройки территорию усадьбы, вдохновлявшей поэта

    Потомок Лермонтова пытается спасти от застройки территорию усадьбы, вдохновлявшей поэта

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    Потомок Лермонтова пытается спасти от застройки территорию усадьбы, вдохновлявшей поэта

    Потомок Лермонтова пытается спасти от застройки территорию усадьбы, вдохновлявшей поэта

    Потомок Лермонтова пытается спасти от застройки территорию усадьбы, вдохновлявшей поэта

      Настоящая драма разворачивается вокруг места, подарившего немало вдохновения одному из великих русских поэтов — Михаилу Лермонтову. Подмосковная усадьба Середниково для Лермонтова как для Пушкина Болдино. Считается, что именно там приезжавший на летние каникулы юный поэт впервые влюбился. Что именно там формировалось его человеческое и творческое мировоззрение. Но бумаги в Середниково сейчас разбирают в основном кадастровые, пытаясь разобрать спор вокруг застройки окрестностей усадьбы, являющейся федеральным памятником. Границы этой территории сдвигаются каким-то мистическим образом.

      В усадьбе Середниково прием ведет Михаил Юрьевич Лермонтов — внучатый племянник и полный тезка великого писателя собрал экстренный совет. С представителями народного фронта и чиновниками, отвечающими за сохранение культурного наследия, он обсудил опасность, которая нависла над историческим местом. Территория усадьбы, утверждает Лермонтов, стремительно сокращается, а на участках вырастают коттеджи.

      По словам Лермонтова, граница охраняемой зоны внезапно сдвинулась внутрь метров на 70. Но представитель охраны объектов культурного наследия парирует. Он допускает, что когда-то территория усадьбы была шире, но сейчас кадастровая карта выглядит иначе. Так что все стоит на своих местах. Земли под застройку выделялись с одобрения администрации, которая не могла пойти на это, зная, что участки заповедные.

      То, что от территории усадьбы отрывают участки, Михаил Лермонтов обнаружил несколько лет назад. И однажды даже суд запретил застройку. Но теперь ситуация снова поменялась.

      Жители деревни Лигачёво, куда великий писатель также любил ходить к друзьям, в этом конфликте на стороне Лермонтова. Там тоже хорошо помнят: земли, которые сейчас распродаются и застраиваются, к деревне никогда не относились. Кто-то даже пытался там приобрести участок несколько лет назад — отказали. Сейчас люди опасаются не новых соседей, а того, что на этой земле также внезапно и без предупреждения вырастут не коттеджи, а многоэтажки.

      Получается, в этой ситуации прав каждый. И все сложнее разобраться, кто без предупреждения двигает границы. Дискуссия в стенах усадьбы Середниково ни к чему не привела, каждая сторона осталась при своем мнении. Следующая встреча, говорит Михаил Лермонтов, состоится в суде. И как можно скорее. Пока чудесный вид, вдохновлявший великого русского писателя, окончательно не испортился.

      Подробности — в видеоматериале.

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