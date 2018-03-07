Потомок Лермонтова пытается спасти от застройки территорию усадьбы, вдохновлявшей поэта

Настоящая драма разворачивается вокруг места, подарившего немало вдохновения одному из великих русских поэтов — Михаилу Лермонтову. Подмосковная усадьба Середниково для Лермонтова как для Пушкина Болдино. Считается, что именно там приезжавший на летние каникулы юный поэт впервые влюбился. Что именно там формировалось его человеческое и творческое мировоззрение. Но бумаги в Середниково сейчас разбирают в основном кадастровые, пытаясь разобрать спор вокруг застройки окрестностей усадьбы, являющейся федеральным памятником. Границы этой территории сдвигаются каким-то мистическим образом.

В усадьбе Середниково прием ведет Михаил Юрьевич Лермонтов — внучатый племянник и полный тезка великого писателя собрал экстренный совет. С представителями народного фронта и чиновниками, отвечающими за сохранение культурного наследия, он обсудил опасность, которая нависла над историческим местом. Территория усадьбы, утверждает Лермонтов, стремительно сокращается, а на участках вырастают коттеджи.



По словам Лермонтова, граница охраняемой зоны внезапно сдвинулась внутрь метров на 70. Но представитель охраны объектов культурного наследия парирует. Он допускает, что когда-то территория усадьбы была шире, но сейчас кадастровая карта выглядит иначе. Так что все стоит на своих местах. Земли под застройку выделялись с одобрения администрации, которая не могла пойти на это, зная, что участки заповедные.



То, что от территории усадьбы отрывают участки, Михаил Лермонтов обнаружил несколько лет назад. И однажды даже суд запретил застройку. Но теперь ситуация снова поменялась.



Жители деревни Лигачёво, куда великий писатель также любил ходить к друзьям, в этом конфликте на стороне Лермонтова. Там тоже хорошо помнят: земли, которые сейчас распродаются и застраиваются, к деревне никогда не относились. Кто-то даже пытался там приобрести участок несколько лет назад — отказали. Сейчас люди опасаются не новых соседей, а того, что на этой земле также внезапно и без предупреждения вырастут не коттеджи, а многоэтажки.



Получается, в этой ситуации прав каждый. И все сложнее разобраться, кто без предупреждения двигает границы. Дискуссия в стенах усадьбы Середниково ни к чему не привела, каждая сторона осталась при своем мнении. Следующая встреча, говорит Михаил Лермонтов, состоится в суде. И как можно скорее. Пока чудесный вид, вдохновлявший великого русского писателя, окончательно не испортился.



Подробности — в видеоматериале.