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    Под Петербургом ликвидировали домашнюю плантацию конопли. Санкт-Петербург, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Петербургом ликвидировали домашнюю плантацию конопли

    Под Петербургом ликвидировали домашнюю плантацию конопли

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    Под Петербургом ликвидировали домашнюю плантацию конопли

    Под Петербургом ликвидировали домашнюю плантацию конопли

      Бывший грабитель в течение девяти лет находился в розыске, а в результате его арестовали в коттедже за распространение наркотиков.

      В Павловске задержали грабителя, в течение девяти лет находившего в федеральном розыске. За это время он успел переквалифицироваться в наркодилера, чем привлек к себе внимание правоохранительных органов.

      В результате контрольной закупки он продал несколько граммов гашиша и марихуаны сотрудникам полиции. После чего они и пришли с обыском в частный дом предполагаемого дилера.

      В одном из помещений деревянного коттеджа располагалась плантация конопли. Наркосодержащие растения заняли практически всю комнату. Кроме того, были изъяты уже готовые к продаже вещества.

      За незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый находится под арестом. Полицейские продолжают изучать его богатую преступную биографию.

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