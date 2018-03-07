Под Петербургом ликвидировали домашнюю плантацию конопли

Бывший грабитель в течение девяти лет находился в розыске, а в результате его арестовали в коттедже за распространение наркотиков.

В Павловске задержали грабителя, в течение девяти лет находившего в федеральном розыске. За это время он успел переквалифицироваться в наркодилера, чем привлек к себе внимание правоохранительных органов.



В результате контрольной закупки он продал несколько граммов гашиша и марихуаны сотрудникам полиции. После чего они и пришли с обыском в частный дом предполагаемого дилера.



В одном из помещений деревянного коттеджа располагалась плантация конопли. Наркосодержащие растения заняли практически всю комнату. Кроме того, были изъяты уже готовые к продаже вещества.



За незаконный сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело. Сам подозреваемый находится под арестом. Полицейские продолжают изучать его богатую преступную биографию.