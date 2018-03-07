В Москве открылась выставка раритетной пожарной техники

О том, как выполняли задачи советские пожарные, рассказывают на выставке в Москве. Под одной крышей в Сокольниках — и первая спецтехника СССР, и машины, с помощью которых тушили самые сильные пожары прошлого века.

Бравые звуки марша сегодня не столько для зрителей, сколько для техники вокруг. И оркестр брандмейстеров, и автомобили всех оттенков красного отмечают юбилей. Сто лет назад — весной 1918 года — советская власть подписала декрет о пожарной охране. Родилась новая служба, сейчас известная как спасатели.



На Западе в начале XX века пожарные уже вовсю пользовались плодами технического прогресса, например, паровыми насосами. Советской службе приходилось наверстывать. Первые автомобили пожарные собирали прямо как большевики новую власть — с миру по нитке, из трофейных автомобилей. И защищены в таких машинах были только водители. Из-за этого вред спасатели получали не только на пожаре, но и до, и после него.



Большинство экспонатов выставки уже музейные экземпляры, некоторые в частных коллекциях, другие достояния музеев. Увидеть разом и советские, и американские пожарные машины в одном месте — редкость.



И пускай на выставочных экземплярах колокола не трезвонят, сирены не горят, да и многие автомобили даже не на ходу. Спасатели признают, что на выставке их и старая, и нынешняя техника выглядит лучше, чем когда несется по улицам на срочный вызов.