В Колумбии конфисковали гигантскую партию кокаина

В одном из портов Колумбии изъяли более пяти тонн кокаина. В операции участвовали полицейские и военно-морской флот.

Наркотики были спрятаны в коробках из-под бананов — груз, как выяснилось, направлялся в Бельгию.



Отправитель — так называемый «Клан Залива» (Clan del Golfo), крупнейший картель Колумбии. Только боевиков, которые отвечают за охрану главарей и силовую поддержку нелегальных операций, в группировке — около 1500. Лидер клана — один из самых разыскиваемых людей в мире. За информацию о нем в США обещают до 5 млн долларов.