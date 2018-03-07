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    В Колумбии конфисковали гигантскую партию кокаина. Колумбия, наркотики и наркомания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Колумбии конфисковали гигантскую партию кокаина

    В Колумбии конфисковали гигантскую партию кокаина

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    В Колумбии конфисковали гигантскую партию кокаина

    В Колумбии конфисковали гигантскую партию кокаина

    В Колумбии конфисковали гигантскую партию кокаина

      В одном из портов Колумбии изъяли более пяти тонн кокаина. В операции участвовали полицейские и военно-морской флот.

      Наркотики были спрятаны в коробках из-под бананов — груз, как выяснилось, направлялся в Бельгию.

      Отправитель — так называемый «Клан Залива» (Clan del Golfo), крупнейший картель Колумбии. Только боевиков, которые отвечают за охрану главарей и силовую поддержку нелегальных операций, в группировке — около 1500. Лидер клана — один из самых разыскиваемых людей в мире. За информацию о нем в США обещают до 5 млн долларов.

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