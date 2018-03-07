Долину, Буйнова и Гуфа признали угрозой для Украины

Украинские власти расширили черный список российских артистов, которых считают угрозой для национальной безопасности страны.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Украины, список пополнился двумя российскими актерами и пятью музыкантами.
Из сообщения пресс-службы: «Согласно приказу, в обновленный перечень лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Гуф), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих».
В 2015 году министерство культуры Украины обнародовало перечень деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности». С тех пор список неоднократно расширялся. В него, к примеру, входят российский певец Олег Газманов, актер Михаил Пореченков, актер Сергей Безруков, актер и певец Михаил Боярский, актер Иван Охобыстин, певец Григорий Лепс и многие другие знаменитости.
Из сообщения пресс-службы: «Согласно приказу, в обновленный перечень лиц вошли российские музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (Гуф), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих».
В 2015 году министерство культуры Украины обнародовало перечень деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности». С тех пор список неоднократно расширялся. В него, к примеру, входят российский певец Олег Газманов, актер Михаил Пореченков, актер Сергей Безруков, актер и певец Михаил Боярский, актер Иван Охобыстин, певец Григорий Лепс и многие другие знаменитости.
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