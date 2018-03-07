Супружескую пару с ребенком убили в Крыму

В Крыму убили супружескую пару и их
4-летнюю дочь. Подозреваемый в совершении преступления задержан.
Как сообщает СУ СК по Республике Крым, члены семьи Ларьковых (34-летний Константин, его 32-летняя супруга Инна и 4-летняя дочь Арина) уехали на машине из дома в Феодосии 23 февраля 2018 года и пропали без вести. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, малолетнего». Сегодня по подозрению в совершении преступления задержали жителя Керчи.
В ходе осмотра места происшествия в заливе на глубине 2,5 метра водолаз-спасатель МЧС обнаружил автомобиль, в котором находились тела пропавших. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.
По данным местных СМИ, члены семьи стали жертвами автомошенника. Они списались с ним по Интернету и поехали на встречу — хотели обменять свой автомобиль на более престижный. При себе у супругов было 250 тысяч рублей. По данным источников, подозреваемый, который является сотрудником УФСИН, убил из табельного оружия родителей девочки, а затем столкнул автомобиль с телами и живым ребенком в водоем.
В ходе осмотра места происшествия в заливе на глубине 2,5 метра водолаз-спасатель МЧС обнаружил автомобиль, в котором находились тела пропавших. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, расследование уголовного дела продолжается.
По данным местных СМИ, члены семьи стали жертвами автомошенника. Они списались с ним по Интернету и поехали на встречу — хотели обменять свой автомобиль на более престижный. При себе у супругов было 250 тысяч рублей. По данным источников, подозреваемый, который является сотрудником УФСИН, убил из табельного оружия родителей девочки, а затем столкнул автомобиль с телами и живым ребенком в водоем.
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