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    Концертный директор DJ Грува убил тещу

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    • Фото: @iamstinger /instagram.com
    Концертный директор DJ Грува убил тещу

    Концертный директор DJ Грува убил тещу

    Концертный директор DJ Грува убил тещу
  • Фото: @iamstinger /instagram.com

    • В Москве задержан Денис Калинин, концертный директор DJ Грува. Его обвиняют в убийстве тещи.

    Утром 6 марта в квартире одного из жилых домов в Старосадском переулке в Москве между Денисом Калининым и его тещей возник конфликт. По версии следствия, 34-летний подозреваемый избил пожилую женщину, а затем задушил. 77-летняя теща Калинина скончалась на месте, передает ТАСС.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Калинин был задержан, в ходе допроса он признал вину в преступлении. По решению суда подозреваемый был арестован.

    Денис Калинин известен также как Денис Стингер. Он сотрудничал с известным DJ Грувом, а также виджеем и телеведущей Иреной Понарошку, проектом «Катя Чехова» и диджеем Александром Анатольевичем.

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