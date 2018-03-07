Башкирскую учительницу признали виновной в смерти утонувшего ученика

Сегодня стало известно, какое наказание понесет бывший педагог башкирской гимназии. Женщину обвиняют в гибели воспитанника. По данным следствия, она вывезла учеников за город на практическое занятие и оставила одних у воды. Подростки решили искупаться.
Это был практический урок географии. По крайней мере, именно так педагог Миляуш Кантимирова презентовала идею директору гимназии, чтобы тот дал разрешение на школьный поход. Объяснила: экскурсия по горному хребту — куда лучше, нежели занятия в душном классе, да и сами дети давно просились на природу. 28 мая 2016 подростки (19 человек) выдвинулись в путь.
Сопровождали их учитель географии и пятеро родителей. В какой-то момент, по словам школьников, Кантимирова изменила маршрут похода: вместо пешей прогулки она предложила свернуть в сторону водохранилища, чтобы дети могли освежиться, поскольку на улице было жарко. Что происходило дальше, рассказали очевидцы. Родители считают, что роковой стала идея не столько купания подростков, сколько игра в волейбол на резиновом понтоне.
В какой-то момент, как рассказали одноклассники, 14-летний ученик прыгнул в воду за мячом, а обратно уже не вынырнул. Дети сначала подумали, что он шутит и специально пугает их. Начали смеяться и просили прекратить розыгрыш. Но прошла минута, потом еще одна — Булата все не было. Тогда кто-то из ребят нырнул в воду и тут же стал звать на помощь.
При этом школьников, как установили следователи, никто не контролировал. Без присмотра класс был около часа. В это время взрослые устроили пикник в лесу. Официальная причина смерти подростка — асфиксия. Вытащить Булата своими силами участники экскурсии не смогли. Сразу же вызвали спасателей. И лишь спустя сутки тело мальчика нашли.
После трагедии гимназию проверили надзорные органы. Директора уволили. А сегодня суд признал Миляуш Кантимирову виновной в причинении смерти по неосторожности. Вердикт судьи — два года ограничения свободы.
Сопровождали их учитель географии и пятеро родителей. В какой-то момент, по словам школьников, Кантимирова изменила маршрут похода: вместо пешей прогулки она предложила свернуть в сторону водохранилища, чтобы дети могли освежиться, поскольку на улице было жарко. Что происходило дальше, рассказали очевидцы. Родители считают, что роковой стала идея не столько купания подростков, сколько игра в волейбол на резиновом понтоне.
В какой-то момент, как рассказали одноклассники, 14-летний ученик прыгнул в воду за мячом, а обратно уже не вынырнул. Дети сначала подумали, что он шутит и специально пугает их. Начали смеяться и просили прекратить розыгрыш. Но прошла минута, потом еще одна — Булата все не было. Тогда кто-то из ребят нырнул в воду и тут же стал звать на помощь.
При этом школьников, как установили следователи, никто не контролировал. Без присмотра класс был около часа. В это время взрослые устроили пикник в лесу. Официальная причина смерти подростка — асфиксия. Вытащить Булата своими силами участники экскурсии не смогли. Сразу же вызвали спасателей. И лишь спустя сутки тело мальчика нашли.
После трагедии гимназию проверили надзорные органы. Директора уволили. А сегодня суд признал Миляуш Кантимирову виновной в причинении смерти по неосторожности. Вердикт судьи — два года ограничения свободы.
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