Чемпионка мира по боксу провела мастер-класс для бойцов Росгвардии

Двукратная чемпионка мира по боксу Софья Очигава провела мастер-класс для бойцов Росгвардии.

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Как отмечает корреспондент НТВ Дарья Масалова, омоновцы поначалу к такой сопернице отнеслись несерьезно, но девушке удалось загнать росгвардейцев в угол ринга.



Софья Очигава — двукратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка России, серебряный призер Олимпийских игр по боксу. Мастер-класс от чемпионки плавно перетек в настоящий бой. В левом углу — Софья Очигава. В правом — Евгений Никитин, представляющий роту на чемпионате Москвы.



За свою карьеру Софья Очигава провела 210 боев. Из них лишь восемь раз уступила соперницам. Это ей принадлежит фраза о том, что защищаться и контактировать надо красиво. Коронный прием — удар так называемым сайд-степом.



Поединок с росгвардейцем длился всего пару минут.



Евгений Никитин: «Я считаю, что проиграл. Она чемпион».



Подробности — в сюжете программы «ЧП».