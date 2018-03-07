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    Чемпионка мира по боксу провела мастер-класс для бойцов Росгвардии. бокс, полиция, Росгвардия, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧемпионка мира по боксу провела мастер-класс для бойцов Росгвардии

    Чемпионка мира по боксу провела мастер-класс для бойцов Росгвардии

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    Чемпионка мира по боксу провела <nobr>мастер-класс</nobr> для бойцов Росгвардии

    Чемпионка мира по боксу провела мастер-класс для бойцов Росгвардии

    Чемпионка мира по боксу провела <nobr>мастер-класс</nobr> для бойцов Росгвардии

      Двукратная чемпионка мира по боксу Софья Очигава провела мастер-класс для бойцов Росгвардии.

      Как отмечает корреспондент НТВ Дарья Масалова, омоновцы поначалу к такой сопернице отнеслись несерьезно, но девушке удалось загнать росгвардейцев в угол ринга.

      Софья Очигава — двукратная чемпионка мира, восьмикратная чемпионка России, серебряный призер Олимпийских игр по боксу. Мастер-класс от чемпионки плавно перетек в настоящий бой. В левом углу — Софья Очигава. В правом — Евгений Никитин, представляющий роту на чемпионате Москвы.

      За свою карьеру Софья Очигава провела 210 боев. Из них лишь восемь раз уступила соперницам. Это ей принадлежит фраза о том, что защищаться и контактировать надо красиво. Коронный прием — удар так называемым сайд-степом.

      Поединок с росгвардейцем длился всего пару минут.

      Евгений Никитин: «Я считаю, что проиграл. Она чемпион».

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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