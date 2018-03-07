Российский турист скончался во Вьетнаме после ДТП

Вьетнамским медикам не удалось спасти жителя Уссурийска, попавшего в ДТП на местном курорте. К тому моменту все уже было готово к транспортировке россиянина на родину.

Брат и мать Андрея Шайдуллина вылетели во Вьетнам первым же рейсом, когда им сообщили, что мотоцикл, на котором тот ехал в качестве пассажира, попал в аварию. Россиянин получил серьезную травму головы. Из обычной клиники его перевезли в специализированный госпиталь, там провели сложнейшую операцию, но из состояния комы он так и не вышел.



Ситуация осложнялась тем, что перед поездкой Андрей не оформил страховку. Соответственно и за лечение, и просто за нахождение в госпитале врачи начали требовать от семьи крупную сумму. Тогда родные бросили клич в Интернете, умоляя неравнодушных помочь.



Необходимую сумму собрали, но так и не смогли воспользоваться ей по назначению. Андрей умер, не приходя в сознание. Официального заключения о смерти семье погибшего пока не выдали. А деньги, которые с таким трудом собрали, теперь решено потратить на транспортировку тела. Оставшиеся средства близкие погибшего россиянина передадут в благотворительный фонд.



11 марта Андрею исполнилось бы 30 лет. Скорее всего, в этот день теперь пройдут его похороны.