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    На мосту в Ростове-на-Дону столкнулись 18 машин: видео. гололед, ДТП, Ростов-на-Дону. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа мосту в Ростове-на-Дону столкнулись 18 машин: видео

    На мосту в Ростове-на-Дону столкнулись 18 машин: видео

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    • Фото: Ростов Главный / vk.com
    На мосту в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> столкнулись 18 машин: видео

    На мосту в Ростове-на-Дону столкнулись 18 машин: видео

    На мосту в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> столкнулись 18 машин: видео
    • Фото: Ростов Главный / vk.com

      • На Текучевском мосту в Ростове-на-Дону произошло три ДТП — столкнулись 18 машин. По данным ГИБДД, аварии обошлись без жертв и пострадавших.

      Сначала столкнулись девять машин, вскоре после этого произошла вторая авария с участием семи автомобилей, а потом столкнулись еще два авто, передает РИА Новости.

      В ГИБДД уточнили, что все 18 машин — легковые. В авариях никто не пострадал. В районе ДТП было ограничено движение, но позднее оно было восстановлено.

      По данным ГИБДД, причиной аварий стали погодные условия — на дорогах образовался сильный гололед.

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