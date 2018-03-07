На мосту в Ростове-на-Дону столкнулись 18 машин: видео

На Текучевском мосту в
Ростове-на-Дону произошло три ДТП — столкнулись 18 машин. По данным ГИБДД, аварии обошлись без жертв и пострадавших.
Сначала столкнулись девять машин, вскоре после этого произошла вторая авария с участием семи автомобилей, а потом столкнулись еще два авто, передает РИА Новости.
В ГИБДД уточнили, что все 18 машин — легковые. В авариях никто не пострадал. В районе ДТП было ограничено движение, но позднее оно было восстановлено.
По данным ГИБДД, причиной аварий стали погодные условия — на дорогах образовался сильный гололед.
В ГИБДД уточнили, что все 18 машин — легковые. В авариях никто не пострадал. В районе ДТП было ограничено движение, но позднее оно было восстановлено.
По данным ГИБДД, причиной аварий стали погодные условия — на дорогах образовался сильный гололед.
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