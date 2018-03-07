Переписка сотен пользователей «ВКонтакте» оказалась у третьих лиц

Персональные данные 400 пользователей «ВКонтакте» оказались у третьих лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Отмечается, что утечку данных спровоцировало использование пользователями небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам, например, сторонним сервисам аналитики.



Из сообщения пресс-службы: «Представители „ВКонтакте“ подчеркнули, что клиенты сервиса веб-аналитики SimilarWeb получили данные лишь 400 пользователей социальной сети, которые могли передать ненадежным VPN-сервисам доступ к своим личным данным».



В пресс-службе пояснили: «не все сервисы аналитики фильтруют передаваемую им информацию, таким образом, в том числе персональные данные, могут оказаться общедоступны».



По словам директора по технологиям соцсети «ВКонтакте» Сергея Кубасова, ненадежные VPN-приложения или прокси-сервисы запрашивают у пользователей разрешение на получение трафика на устройстве. И в итоге эта информация может быть передана третьим лицам.



Речь может идти не только о личных сообщениях, но и об истории посещений, информации об аккаунтах в разных сервисах, а также о данных банковских карт.



Во избежание утечки данных соцсеть «ВКонтакте» рекомендует пользователям использовать проверенные VPN-сервисы, а также последнюю версию официального приложения «ВКонтакте» со встроенной защитой от перехвата https-трафика.