Высокие ставки <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Высокие ставки 16+
    •  

    Переписка сотен пользователей «ВКонтакте» оказалась у третьих лиц

    1 комментарий

    Переписка сотен пользователей «ВКонтакте» оказалась у третьих лиц

    Переписка сотен пользователей «ВКонтакте» оказалась у третьих лиц

    Персональные данные 400 пользователей «ВКонтакте» оказались у третьих лиц. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

    Отмечается, что утечку данных спровоцировало использование пользователями небезопасных VPN-сервисов, которые передают данные третьим лицам, например, сторонним сервисам аналитики.

    Из сообщения пресс-службы: «Представители „ВКонтакте“ подчеркнули, что клиенты сервиса веб-аналитики SimilarWeb получили данные лишь 400 пользователей социальной сети, которые могли передать ненадежным VPN-сервисам доступ к своим личным данным».

    В пресс-службе пояснили: «не все сервисы аналитики фильтруют передаваемую им информацию, таким образом, в том числе персональные данные, могут оказаться общедоступны».

    По словам директора по технологиям соцсети «ВКонтакте» Сергея Кубасова, ненадежные VPN-приложения или прокси-сервисы запрашивают у пользователей разрешение на получение трафика на устройстве. И в итоге эта информация может быть передана третьим лицам.

    Речь может идти не только о личных сообщениях, но и об истории посещений, информации об аккаунтах в разных сервисах, а также о данных банковских карт.

    Во избежание утечки данных соцсеть «ВКонтакте» рекомендует пользователям использовать проверенные VPN-сервисы, а также последнюю версию официального приложения «ВКонтакте» со встроенной защитой от перехвата https-трафика.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru