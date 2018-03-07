Главврача нижегородской больницы лишат прав за «пьяное» шоу на дороге

Главврача районной больницы, который сел за руль пьяным и был остановлен очевидцами, лишат водительской карточки. Скандальный инцидент сейчас обсуждают далеко за пределами Нижегородской области.

Водители, заметившие что Chevrolet Niva виляет из стороны в сторону, прижали внедорожник к обочине и включили камеру смартфона. В салоне оказалась пассажирка — точно в таком же состоянии, как и хозяин авто. Женщина являлась сотрудницей горадминистрации — ответственным секретарем комиссии по делам несовершеннолетних. Заметив, что супруг едва держится на ногах, женщина принялась приводить его в чувства.



На мужа женщины в какой-то момент уж слишком сильно начала действовать гравитация. У главврача подкосились ноги, он сполз на землю. В итоге эпизод этот закончился тем, что очевидец вызвал полицейских, те доставили Егошиных в участок. Но и там не обошлось без сюрпризов. У супругов проснулась совесть. Александр Егошин каялся и говорил, что был неправ и ему стыдно.



После такого скандала не у каждого хватит мужества признать вину. Но Александр Егошин смог. Его супруга пошла еще дальше и написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом ее, кстати, никто не просил, но женщина посчитала, что так будет лучше.



Теперь же Александру Егошину предстоит судебное разбирательство. Очевидно, что от лишения водительских прав его не спасет ни признание вины, ни раскаяние. А супруга Егошина сейчас находится в поисках новой работы и, похоже, только теперь понимает, как хорошо, что та поездка обошлась без серьезных последствий.



Подробности — в видеоматериале.