Игорь Золотовицкий, Нани Брегвадзе и Александр Мальцев станут героями «Однажды…»

Телезрители смогут увидеть, как проходит день у известного актера театра и кино, педагога и ректора школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого. Глава одного из самых престижных профильных театральных вузов — строгий и бескомпромиссный наставник, который успевает проследить за учащимися, принять экзамен, заглянуть в столовую и сыграть в спектакле.В интервью актер вспомнил о непростом разговоре с отцом, вынужденной работе слесарем и женщинах. Также он рассказал о жизни в общежитии, студенческих мастер-классах и бесценных уроках от великих артистов. Игорь Золотовицкий назвал причину, по которой однажды поднял руку на сына, поделится собственными методами преподавания, размышлениями о нынешних выпускниках театральных училищ, а также поведает историю самого ценного предмета на столе ректора — копилки.О своем «Однажды…» расскажет и Нани Брегвадзе — первая эстрадная певица из звезд союзных республик, удостоенная звания Народной артистки СССР. Она поделилась откровенными подробностями о знакомстве с отцом своего ребенка и объяснила, почему не хотела выходить за него замуж. Певица призналась, что после разрыва с одним из главных мужчин своей жизни она так и не смогла найти силы для простого общения. Также Нани Брегвадзе поведала о счастье материнства и с особенной ностальгией вспомнила годы молодости.Кроме того, певица рассказала о самой популярной из своих песен — хите «Снегопад» — и об ансамбле «Орэра», звездой которого героиня программы была до начала сольной карьеры.Новый выпуск предоставит возможность ближе познакомиться со спортсменом Александром Мальцевым — некогда единственным мужчиной-синхронистом в стране. Двукратный чемпион мира и Европы вспомнил, как началась его история в спорте, а также рассказал, сколько плавок в его гардеробе.Своим мнением о мужчинах в синхронном плавании поделится легендарный тренер Татьяна Покровская. А о том, каково быть в паре с мужчиной-синхронистом, расскажет его новая партнерша Майя Гурбанбердиева.