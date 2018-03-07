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    Заминированный Mercedes взорвался в Ростове-на-Дону. автомобили, взрывы, Ростов-на-Дону. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗаминированный Mercedes взорвался в Ростове-на-Дону

    Заминированный Mercedes взорвался в Ростове-на-Дону

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    • Фото: Ростов Главный / vk.com
    Заминированный Mercedes взорвался в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>

    Заминированный Mercedes взорвался в Ростове-на-Дону

    Заминированный Mercedes взорвался в <nobr>Ростове-на-Дону</nobr>
    • Фото: Ростов Главный / vk.com

      • В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после срабатывания взрывного устройства в автомобиле Mercedes сегодня утром. При взрыве пострадал хозяин машины, он госпитализирован.

      Как сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета, неустановленное взрывное устройство сработало при открытии водительской двери автомобиля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

      По сообщениям местных СМИ, взрыв прогремел около 9 утра. Водитель в это время находился внутри, но успел выбраться из машины до того, как она загорелась.

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