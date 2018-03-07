Заминированный Mercedes взорвался в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после срабатывания взрывного устройства в автомобиле Mercedes сегодня утром. При взрыве пострадал хозяин машины, он госпитализирован.

Как сообщает официальный Telegram-канал Следственного комитета, неустановленное взрывное устройство сработало при открытии водительской двери автомобиля. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.



По сообщениям местных СМИ, взрыв прогремел около 9 утра. Водитель в это время находился внутри, но успел выбраться из машины до того, как она загорелась.