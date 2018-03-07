Собянин поздравил с 8 Марта врачей и пациенток московского роддома

Сергей Собянин поздравил с наступающим Международным женским днем врачей и пациентов роддома №27. Он недавно открылся на севере столицы после капитального ремонта.

Мэр изучил итоги реконструкции и назвал обновленное здание одним из лучших в Москве. Градоначальник отметил: больницу оснастили самым передовым оборудованием, так что теперь созданы все условия для успешных родов.



Будущим мамам Собянин лично вручил подарочные наборы для новорожденных москвичей и пожелал успехов. Всем сотрудницам Собянин подарил букеты. А старшей акушерке, которая сама родилась в этой же больнице, мэр вручил благодарственное письмо.