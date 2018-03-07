В Приморье спасли раненого краснокнижного кота

В Приморье спасли раненого дальневосточного лесного кота, внесенного в краевую Красную книгу. Об этом сообщается на сайте Приморского
сафари-парка.
Из сообщения сафари-парка: «В Приморский сафари-парк поступил лесной кот из Находки. История кота следующая: 14 февраля в районе поселка Новая Москва около дороги военнослужащие обнаружили раненого лесного кота и привезли в Находку в ветклинику „Леопольд“».
Отмечается, что благотворительный фонд «Пес и кот» собрал для лечения животного 10 тысяч рублей.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу Приморского края. Он обитает в бассейне реки Амур, в районе побережья Японского моря, а также в северо-восточных и восточных регионах Китая.
Отмечается, что благотворительный фонд «Пес и кот» собрал для лечения животного 10 тысяч рублей.
Дальневосточный лесной кот занесен в Красную книгу Приморского края. Он обитает в бассейне реки Амур, в районе побережья Японского моря, а также в северо-восточных и восточных регионах Китая.
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