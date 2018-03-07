Студенты Арзамаса высмеяли вечно ломающиеся городские автобусы из прошлого века

Студенты из Арзамаса сняли сатирический клип о работе общественного транспорта. Таким образом они решили привлечь внимание властей к насущной городской проблеме. Дело в том, что автобусное депо до сих пор использует старые ЛиАЗы, серийное производство которых прекратили еще четверть века назад. От ветхости многие машины регулярно ломаются и просто не выходят на маршруты, от этого в итоге страдают пассажиры.

Эти автобусы помнят еще по фильму «Джентльмены удачи». С тех самых пор легендарные ЛиАЗы по улицам Арзамаса и бегают. Из-за частых поломок полувековые автобусы на линию выходят нерегулярно. Местные студенты решили снять о вечно опаздывающих и ломающихся автобусах клип.



Арзамас — единственный город в центральной России, где эти автобусы до сих пор в строю. И чтобы прокатиться пусть и на ржавых, но раритетах, любители ЛиАЗов едут в город специально. Для свидания с «автобусом из детства» москвич Дмитрий даже одежду специальную приготовил.



Остановки в Арзамасе не пустуют никогда. Некоторые между «час стоять» или «час идти» выбирают второе. А вот те, кому пешком совсем никак, ждут до победного. Где он и когда появится? В Арзамасе это вопрос риторический. В ожидании автобуса на остановке можно провести не один час.



Ирина Фомина, директор департамента внутренней политики администрации Арзамаса: «Власти городские прекрасно знают, что такая проблема существует. И дополнительно привлекать внимание даже молодежи, с моей точки зрения, — это провокация, расшатывание ситуации».



Клипы про автобусы между тем разошлись и по соцсетям, и по городским улицам. И на невинный креатив студентов городским чиновникам пришлось отвечать публично.



Ирина Фомина: «Администрация Арзамаса обратилась к правительству Москвы для того, чтобы автобусы, которые в Москве ранее были подвижным составом, в качестве помощи поступили в Арзамас».



Подробности — в видеоматериале.

