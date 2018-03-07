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    Студенты Арзамаса высмеяли вечно ломающиеся городские автобусы из прошлого века. автобусы, Нижегородская область, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтуденты Арзамаса высмеяли вечно ломающиеся городские автобусы из прошлого века

    Студенты Арзамаса высмеяли вечно ломающиеся городские автобусы из прошлого века

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    Студенты Арзамаса высмеяли вечно ломающиеся городские автобусы из прошлого века

    Студенты Арзамаса высмеяли вечно ломающиеся городские автобусы из прошлого века

    Студенты Арзамаса высмеяли вечно ломающиеся городские автобусы из прошлого века

      Студенты из Арзамаса сняли сатирический клип о работе общественного транспорта. Таким образом они решили привлечь внимание властей к насущной городской проблеме. Дело в том, что автобусное депо до сих пор использует старые ЛиАЗы, серийное производство которых прекратили еще четверть века назад. От ветхости многие машины регулярно ломаются и просто не выходят на маршруты, от этого в итоге страдают пассажиры.

      Эти автобусы помнят еще по фильму «Джентльмены удачи». С тех самых пор легендарные ЛиАЗы по улицам Арзамаса и бегают. Из-за частых поломок полувековые автобусы на линию выходят нерегулярно. Местные студенты решили снять о вечно опаздывающих и ломающихся автобусах клип.

      Арзамас — единственный город в центральной России, где эти автобусы до сих пор в строю. И чтобы прокатиться пусть и на ржавых, но раритетах, любители ЛиАЗов едут в город специально. Для свидания с «автобусом из детства» москвич Дмитрий даже одежду специальную приготовил.

      Остановки в Арзамасе не пустуют никогда. Некоторые между «час стоять» или «час идти» выбирают второе. А вот те, кому пешком совсем никак, ждут до победного. Где он и когда появится? В Арзамасе это вопрос риторический. В ожидании автобуса на остановке можно провести не один час.

      Ирина Фомина, директор департамента внутренней политики администрации Арзамаса: «Власти городские прекрасно знают, что такая проблема существует. И дополнительно привлекать внимание даже молодежи, с моей точки зрения, — это провокация, расшатывание ситуации».

      Клипы про автобусы между тем разошлись и по соцсетям, и по городским улицам. И на невинный креатив студентов городским чиновникам пришлось отвечать публично.

      Ирина Фомина: «Администрация Арзамаса обратилась к правительству Москвы для того, чтобы автобусы, которые в Москве ранее были подвижным составом, в качестве помощи поступили в Арзамас».

      Подробности — в видеоматериале.

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