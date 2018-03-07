Сноубордист снял на видео свой спуск во время лавины в Альпах

Захватывающие дух кадры пришли из Франции. Спортсмен снял на видео свой спуск с горы на сноуборде во время лавины.

Сноубордист Томас Крей покорял горные вершины на курорте Тинь в Альпах и снимал это на камеру, закрепленную на шлеме. На видео попал момент, когда под его ногами начинает двигаться снежный покров: еще секунда, и мужчину накрывает лавиной.



Как позже рассказал сам Крей, в этот момент он чувствовал себя так, как будто упал в воду. Спас спортсмена рюкзак с противолавинной подушкой безопасности, однако сноубордист не сразу смог его открыть. Только когда устройство сработало, спортсмену удалось подняться.