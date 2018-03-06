В Калининграде задержали члена группировки, причастной к взрыву в петербургском метро

Сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали в Калининграде члена группировки, участвовавшей в подготовке теракта в петербургском метро.
Сотрудники калининградского управления ФСБ задержали члена террористической группировки, причастной к взрыву в петербургском метро в апреле 2017 года. Об этом риа новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Пресс-служба управления ФСБ по Калининградской области: «В ходе спецоперации задержан гражданин РФ — участник террористического сообщества „Джамаат ат-Таухид валь-Джихад“, являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации „Исламское государство“».
Сообщается, что преступник финансировал боевиков и помогал вербовщикам искать людей, которые поедут в Сирию участвовать в боях на стороне террористов. Уточняется также, что злоумышленник делал это по заданию лидера группировки, который сейчас находится в международном розыске.
Теракт в метро Петербурга был совершен 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста, более 50 получили ранения.
Пресс-служба управления ФСБ по Калининградской области: «В ходе спецоперации задержан гражданин РФ — участник террористического сообщества „Джамаат ат-Таухид валь-Джихад“, являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации „Исламское государство“».
Сообщается, что преступник финансировал боевиков и помогал вербовщикам искать людей, которые поедут в Сирию участвовать в боях на стороне террористов. Уточняется также, что злоумышленник делал это по заданию лидера группировки, который сейчас находится в международном розыске.
Теракт в метро Петербурга был совершен 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 16 человек, включая террориста, более 50 получили ранения.
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