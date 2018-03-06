Посетителю ресторана в Париже сняли скальп и отрубили руки

Двое неизвестных с саблей и мачете забежали в парижский ресторан, изувечили одного из гостей и ушли.

Инцидент произошел в 10-м округе Парижа. Неизвестные в масках, с мачете и саблей совершили нападение на одного из посетителей ресторана. Нападавшие сняли с мужчины скальп, а также отрубили ему одну руку и кисть другой, сообщает RTL.



Совершив преступление, мужчины спокойно покинули заведение.



Пострадавшим оказался 35-летний уроженец Шри-Ланки, он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Нападавшие также являются ланкийцами. Источник в полиции рассказал, что нападение могло быть сведением личных счетов.



Отметим, что в самой Шри-Ланке сохраняется крайне неспокойная обстановка в связи со столкновениями между буддистами и мусульманами. Напряженность между представителями обеих религий нарастала в стране на протяжении последнего года. Некоторые буддистские организации обвиняют мусульман в том, что они якобы насильно заставляют иноверцев переходить в свою религию, а также в том, что они якобы оскверняют буддистские археологические памятники.