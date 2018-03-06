Совфед: США тратят миллиарды долларов на вмешательство в дела России

США тратят миллиарды долларов на вмешательство в суверенные дела других государств, в первую очередь России. Об этом сегодня заявил на пресс-конференции сенатор Андрей Климов, возглавляющий временную комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета. По его словам, сейчас Вашингтон самыми разными средствами пытается повлиять на ход избирательной кампании в РФ и представить выборы нелегитимными.

Выборы в России — горячая пора не только для кандидатов и избирателей, но и для наших «иностранных партнеров». Сегодня комиссия Совета Федерации по суверенитету обнародовала новые данные о вмешательстве этих самых «партнеров» во внутренние дела нашей страны.



Андрей Климов, член Совета Федерации РФ: «Люди должны знать, как нас пытаются обмануть, как нас пытаются запутать, как нас пытаются расколоть, в том числе между прочим спровоцировать пониженную явку на выборах. Задача, которая поставлена Вашингтоном в этом отношении, — 45 процентов. Поле битвы сегодня — до и сразу после 18 марта. Мы прекрасно понимаем, что это квинтэссенция их политики на ближайшие полтора года как минимум».



Только цифры: за последний год финансирование НКО — иностранных агентов, работающих в России, — выросло на 7 миллиардов рублей. А всего за три года Запад вложил в подобные структуры, занимающиеся, так сказать, политическим мониторингом, 91 миллиард. Львиная доля — из бюджета США.



Олег Морозов, член Совета Федерации РФ: «72 миллиарда рублей. Получатели — примерно 4,5 тысячи наших НКО. Вот такая щедрость. Этот скачок в финансировании произошел тогда, когда был дан ответ на один вопрос: мы не согласны с политикой однополярного мира, у нас есть свои интересы, мы будем защищать свой суверенитет».



Прямая связь — чем очевиднее независимость России, чем она сильнее, тем дороже американским налогоплательщикам обходятся амбиции Белого Дома, желающего рулить миром в одиночку, как встарь. Немалая доля затраченных средств идет на финансирование российской несистемной оппозиции и организацию протестов, информационные вбросы.



Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН: «Значительная часть российских региональных СМИ по длинной цепочке принадлежит западным компаниям и корпорациям. Совершенно не удивительно в этой связи, что мы периодически получаем именно из региональных СМИ волны реальные, работающие против нашего информационного пространства».



Идет борьба за умы молодежи. В Интернете, блогосфере, на русскоязычных сайтах всяких западных «голосов» тиражируется: Россия — страна-изгой, которой управляет мафия; назрела смена режима.



Алексей Мухин, глава Центра политической информации: «Целью является то, чтобы максимально размягчить политические позиции российского руководства, и это работа на перспективу».



Как передает корреспондент НТВ Роман Соболь, комиссия Совета Федерации изучает вопрос корректировки законов, призванных защитить суверенитет страны от внешних посягательств. Не факт, что такая корректировка состоится, но если брать за образец США — рассадник демократии — то там аналогичные законы весьма суровы: за вмешательство во внутреннюю политику иностранцам и их агентам грозит тюрьма. А странам, заподозренным в попытках повлиять на Штаты, Вашингтон выписывает санкции направо и налево. Однобокая позиция. Подсчитано, что США пытались диктовать свои условия как минимум 60 странам. Явных вмешательств в дела России и стран СНГ было не меньше 120. Но когда появляется даже чисто гипотетическая вероятность того, что кто-то хочет отплатить американцам их же монетой, они очень обижаются.