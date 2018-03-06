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    В Австралии нашли самое старое в мире письмо в бутылке

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    В Австралии нашли самое старое в мире письмо в бутылке

    В Австралии нашли самое старое в мире письмо в бутылке

    На одном из пляжей Австралии нашли послание в бутылке, выброшенной в океан 132 года назад.

    Бутылку с письмом из XIX века нашла местная жительница Тоня Иллман, которая прогуливалась с семьей по пляжу в 180 километрах от города Перт, штат Западная Австралия.

    В интервью телеканалу ABC Australia, девушка рассказала, что забрала бутылку домой, высушила и откупорила. Внутри оказался бланк на немецком языке с выцветшими записями от руки.

    Записка была датирована 12 июня 1886 года, в ней говорилось, что бутылка была выброшена за борт с немецкого парусного судна «Паула» в 950 километрах от Западного побережья Австралии.


    Девушка предала находку в музей штата. Там подтвердили, что послание действительно «пришло» из XIX века. По данным телеканала, раньше самым старым считалось посланием в бутылке, найденное через 108 после того, как оно было «отправлено».

    Добавим, что в 1864–1933 годах сбрасывание бутылок с записками с кораблей было обычной практикой. Так моряки изучали океанические течения.


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