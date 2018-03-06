В Австралии нашли самое старое в мире письмо в бутылке

На одном из пляжей Австралии нашли послание в бутылке, выброшенной в океан 132 года назад.
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Бутылку с письмом из XIX века нашла местная жительница Тоня Иллман, которая прогуливалась с семьей по пляжу в 180 километрах от города Перт, штат Западная Австралия.
В интервью телеканалу ABC Australia, девушка рассказала, что забрала бутылку домой, высушила и откупорила. Внутри оказался бланк на немецком языке с выцветшими записями от руки.
Записка была датирована 12 июня 1886 года, в ней говорилось, что бутылка была выброшена за борт с немецкого парусного судна «Паула» в 950 километрах от Западного побережья Австралии.
Девушка предала находку в музей штата. Там подтвердили, что послание действительно «пришло» из XIX века. По данным телеканала, раньше самым старым считалось посланием в бутылке, найденное через 108 после того, как оно было «отправлено».
Добавим, что в 1864–1933 годах сбрасывание бутылок с записками с кораблей было обычной практикой. Так моряки изучали океанические течения.
В интервью телеканалу ABC Australia, девушка рассказала, что забрала бутылку домой, высушила и откупорила. Внутри оказался бланк на немецком языке с выцветшими записями от руки.
Записка была датирована 12 июня 1886 года, в ней говорилось, что бутылка была выброшена за борт с немецкого парусного судна «Паула» в 950 километрах от Западного побережья Австралии.
Oldest message in a bottle found on West Australia beach https://t.co/VgovKS54T7 pic.twitter.com/AHtcHlo1ts— AustraliaBulletin (@AussieBulletin) 6 марта 2018 г.
Девушка предала находку в музей штата. Там подтвердили, что послание действительно «пришло» из XIX века. По данным телеканала, раньше самым старым считалось посланием в бутылке, найденное через 108 после того, как оно было «отправлено».
Добавим, что в 1864–1933 годах сбрасывание бутылок с записками с кораблей было обычной практикой. Так моряки изучали океанические течения.
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