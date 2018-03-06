В Ростове-на-Дону мужчина с кинжалом напал на прохожих, есть пострадавшие

В Советском районе
Ростова-на-Дону вооруженный кинжалом мужчина напал на прохожих и ранил нескольких человек.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, нападение случилось во второй половине дня в районе пересечения проспекта Стачки и улицы Малиновского.
По предварительной информации, мужчина нанес ранения нескольким прохожим. После этого в течение некоторого времени он удерживал еще одного человека, угрожая ему ножом.
Число пострадавших пока не называется. Между тем очевидцы в соцсетях сообщают о трех раненых.
Очевидец: «Работаю неподалеку. К нам забежала девушка и сказала, что на улице какой-то парень кидается с ножом на людей. Мы с коллегами взяли лопату, арматуру и пошли его ловить. Когда пришли, он уже ранил двух человек, их увезли в больницу на легковой машине. Потом с психом хотел поговорить его друг или знакомый. Так этот тип повернул друга спиной к себе и ударил ножом раз пять в спину. Друг упал весь в крови, а преступник спрятался за машину».
Сейчас злоумышленник задержан. По предварительным данным, мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
По предварительной информации, мужчина нанес ранения нескольким прохожим. После этого в течение некоторого времени он удерживал еще одного человека, угрожая ему ножом.
Число пострадавших пока не называется. Между тем очевидцы в соцсетях сообщают о трех раненых.
Очевидец: «Работаю неподалеку. К нам забежала девушка и сказала, что на улице какой-то парень кидается с ножом на людей. Мы с коллегами взяли лопату, арматуру и пошли его ловить. Когда пришли, он уже ранил двух человек, их увезли в больницу на легковой машине. Потом с психом хотел поговорить его друг или знакомый. Так этот тип повернул друга спиной к себе и ударил ножом раз пять в спину. Друг упал весь в крови, а преступник спрятался за машину».
Сейчас злоумышленник задержан. По предварительным данным, мужчина мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии