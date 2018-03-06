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    В Вене облили черной краской памятник советским воинам

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    • Фото: austria.mid.ru
    В Вене облили черной краской памятник советским воинам

    В Вене облили черной краской памятник советским воинам

    В Вене облили черной краской памятник советским воинам
  • Фото: austria.mid.ru

    • В Вене совершен очередной акт вандализма — ночью неизвестные осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплатц.

    В российском посольстве в Австрии сообщили, что в ночь на 6 марта монумент был облит черной краской.

    Из сообщения посольства: «В ночь на 6 марта 2018 года вновь осквернен расположенный на площади Шварценбергплатц в центре Вены монумент советским воинам, погибшим в 1945 году при освобождении Австрии от нацистского террора. Трусливые негодяи облили постамент памятника черной краской».

    В посольстве добавили, что предыдущий акт вандализма был совершен всего лишь около двух месяцев назад, 10 января 2018 года, и тоже под покровом ночи.

    В связи с этим российские дипломаты направили ноту в МИД Австрии. Они призывают австрийское правительство ответить на «целенаправленные деструктивные акции» злоумышленников, которые таким образом «пытаются создать точки напряжения» в отношениях между двумя странами.




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