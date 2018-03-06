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    Уфимского бизнесмена опозорили с помощью сайта для секс-знакомств. браки и разводы, Интернет, Уфа, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУфимского бизнесмена опозорили с помощью сайта для секс-знакомств

    Уфимского бизнесмена опозорили с помощью сайта для секс-знакомств

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    Уфимского бизнесмена опозорили с помощью сайта для <nobr>секс-знакомств</nobr>

    Уфимского бизнесмена опозорили с помощью сайта для секс-знакомств

    Уфимского бизнесмена опозорили с помощью сайта для <nobr>секс-знакомств</nobr>

      Частную жизнь бизнесмена из Уфы обсуждают в Следственном комитете и социальных сетях. Азамат Галин обратился к сыщикам с просьбой помочь ему оправдаться перед супругой и выяснить, как его фото появилось на сайте знакомств.

      Азамат Галин о себе привык говорить так: женат, трое детей, примерный семьянин и довольно успешный предприниматель. Однако теперь его реноме изрядно подпорчено. Дело в том, что в Сети на сайте знакомств пикантного свойства появилась анкета с фотографией Галина. В профайле от имени бизнесмена указано, что он в активном поиске и не прочь отправиться на свидание с какой-нибудь дамой. И пусть это чья-то неудачная шутка, рассказывает Галин, но последствия оказались довольно неприятными. Жена заподозрила в измене, а партнеры по бизнесу насторожились.

      Предприниматель, он, кстати, производит напитки, теряет заказ за заказом и уже всерьез подумывает, что случившийся с ним инцидент — происки конкурентов. Галин считает, что его специально выставили ловеласом и человеком, мягко говоря, непорядочным.

      Подробности — в репортаже.

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