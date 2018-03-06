«Секрет на миллион»: Маша Малиновская раскроет подробности своих неудачных романов

В эту субботу гостьей программы «Секрет на миллион» станет одна из самых ярких телеведущих двухтысячных — экстравагантная блондинка Маша Малиновская.
Собеседница Леры Кудряцевой впервые встретится с двумя родными сестрами и братом по отцу прямо в эфире и объяснит, почему не хотела общаться с родственниками. Теледива раскроет тайну своего детства: вспомнит причину развода родителей и жизнь с бабушкой. Со слезами на глазах она поведает о гибели бабушки и расскажет о нынешних отношениях с матерью.
В студии Маша Малиновская проведет откровенный разговор с отцом, в котором потребует ответы на неудобные и сложные вопросы. Телеведущая и модель признается, как тяжело растить сына Мирона в отсутствие работы и финансовых возможностей.
Кажется, что в личной жизни такой дивы, как Маша Малиновская, все складывалось так, как хотелось ей. Однако она развеет этот миф, и даже поделится подробностями неудачных романов. Но раскроет ли она свой главный секрет, стоимость которого — один миллион рублей?
Подробности этой встречи зрители узнают в программе «Секрет на миллион» в субботу, 10 марта, в 17:00 на НТВ.
В студии Маша Малиновская проведет откровенный разговор с отцом, в котором потребует ответы на неудобные и сложные вопросы. Телеведущая и модель признается, как тяжело растить сына Мирона в отсутствие работы и финансовых возможностей.
Кажется, что в личной жизни такой дивы, как Маша Малиновская, все складывалось так, как хотелось ей. Однако она развеет этот миф, и даже поделится подробностями неудачных романов. Но раскроет ли она свой главный секрет, стоимость которого — один миллион рублей?
Подробности этой встречи зрители узнают в программе «Секрет на миллион» в субботу, 10 марта, в 17:00 на НТВ.
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