Жительница Воронежа требует от пластического хирурга 2 млн рублей за испорченную грудь

Жительница Воронежа осталась не довольна результатом операции по увеличению груди и подала в суд на пластического хирурга. Женщина намерена получить 2 млн рублей компенсации.

По словам Виктории Шаляпиной, после процедуры у нее начались проблемы в личной жизни. И теперь она постоянно вынуждена скрывать дефект — носить закрытую одежду, хотя всю жизнь мечтала о глубоком декольте.



Женщина уверяет, что ее грудь после операции стала асимметричной, а справа появился какой-то неестественный уголок, словно имплант деформировался. Главное же — это постоянные боли, от которых у нее даже рука немеет. Причем с этими неприятными ощущениями она живет уже два года.



По словам Шаляпиной, долгое время доктор утешал ее и обещал, что отек спадет, ткани восстановятся и все будет выглядеть естественно. Потом предложил сделать повторную операцию за дополнительную сумму. Но клиентка не согласилась и отправилась в суд.



Женщина потребовала оплатить ей операцию в другой клинике — на этот раз в столичной, вернуть деньги за некачественную услугу и компенсировать моральный вред. В общей сложности она запросила почти два миллиона рублей.



Тимур Маршани, адвокат: «Женщина вправе обратиться за устранением недостатков в любой другой медицинский центр и расходы уже переложить на организацию, которая изначально эти услуги некачественно ей оказала».



Однако медицинская комиссия не нашла у женщины каких-либо серьезных деффектов. Более того, выяснилось, что процедуру она оплачивала частями: 50 тысяч рублей якобы отдала лично в руки пластическому хирургу, чтобы тот купил необходимые материалы, а остальное 40 тысяч внесла в кассу клиники. Ответчик же теперь уверяет, что импланты пациентка выбрала и купила сама.



Суд первой инстанции Виктория проиграла. Но заручившись поддержкой опытных юристов, все равно намерена добиться своего. К слову, первым послеоперационные изъяны заметил возлюбленный Шаляпиной. Не ясно, послужило ли это причиной, но из ее жизни он недавно исчез.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.



