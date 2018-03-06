Владимир Путин снялся в рекламе ФИФА

Президент России Владимир Путин снялся в видеоролике, посвященном 100 дням до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.
Видео опубликовано на YouTube-канале FIFATV.
В ролике представители 32 стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России, жонглируют мячом. Видео завершают кадры «тренировки» в Кремле, где российский президент Владимир Путин перебрасывается футбольным мячом с коллегой и в конце отбивает его головой.
В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, а также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. До старта чемпионата мира по футболу в России остается ровно 100 дней.
В ролике представители 32 стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России, жонглируют мячом. Видео завершают кадры «тренировки» в Кремле, где российский президент Владимир Путин перебрасывается футбольным мячом с коллегой и в конце отбивает его головой.
В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, а также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. До старта чемпионата мира по футболу в России остается ровно 100 дней.
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