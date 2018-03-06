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    Владимир Путин снялся в рекламе ФИФА. Путин, ФИФА, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Путин снялся в рекламе ФИФА

    Владимир Путин снялся в рекламе ФИФА

    6 комментариев
    • Фото: FIFA
    Владимир Путин снялся в рекламе ФИФА

    Владимир Путин снялся в рекламе ФИФА

    Владимир Путин снялся в рекламе ФИФА
    • Фото: FIFA

      • Президент России Владимир Путин снялся в видеоролике, посвященном 100 дням до начала чемпионата мира по футболу 2018 года.

      Видео опубликовано на YouTube-канале FIFATV.

      В ролике представители 32 стран-участниц Чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России, жонглируют мячом. Видео завершают кадры «тренировки» в Кремле, где российский президент Владимир Путин перебрасывается футбольным мячом с коллегой и в конце отбивает его головой.

      В съемках приняли участие Диего Марадона, Роналдо, Карлес Пуйоль, Диего Форлан, Джей Джей Окоча, Уэйн Руни, Мирослав Клозе, Хорхе Кампос, Хидетоси Наката, Дмитрий Аленичев, Карлос Вальдерама, Давид Трезеге, Петер Шмейхель, а также президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

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      Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. До старта чемпионата мира по футболу в России остается ровно 100 дней.

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