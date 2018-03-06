Космическая угроза: к Земле летит гигантский астероид

Астрономы предупредили землян о надвигающейся опасности. К нашей планете приближается гигантский астероид.

12976 астероиды

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Уже завтра утром небесное тело размером примерно с три футбольных поля пройдет на довольно маленьком по космическим меркам расстоянии от Земли, которое составит примерно полтора миллиона километров.



Николай Железнов, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН: «Серьезное внимание к этому объекту уделяется из-за его размеров. Сейчас обычно открывают астероиды 10–15 метров в поперечнике, наподобие челябинского метеорита. Они даже если войдут в атмосферу Земли, то, скорее всего, просто сгорят и не оставят следов. Но если этот объект будет нести на траекторию с Землей, то он будет представлять реальную угрозу».



Астероид под названием VR12 обладает достаточной яркостью, поэтому увидеть его можно будет даже с помощью любительского телескопа. На минимальном расстоянии от Земли он окажется в 10:53 по московскому времени.