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    В следующем учебном году в школах появятся новые учебники ОБЖ

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    В следующем учебном году в школах появятся новые учебники ОБЖ

    В следующем учебном году в школах появятся новые учебники ОБЖ

    С 1 сентября в российских школах преподавать ОБЖ будут по новым учебникам.

    Как заявил глава МЧС России Владимир Пучков, коллегия ведомства одобрила новую концепцию преподавания основ безопасности жизнедеятельности в российских школах. Ее реализация начнется с нового учебного года.

    Владимир Пучков, глава МЧС РФ: «В условиях возникающих чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей и угроз важное значение приобретает обучение населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС, а также совершенствование культуры безопасности населения с использованием современных методик и технических средств обучения».

    Пучков напомнил о поручении президента Владимира Путина разработать концепцию преподавания ОБЖ с применением информационных технологий и с учетом современных требований.

    Владимир Пучков: «Работа по обновлению содержания с учетом современных реалий и изменившихся запросов учащихся и общества ведется Минобрнауки России уже давно. Российской академией образования в 2017 году была сформирована рабочая группа по разработке концепции преподавания учебного ОБЖ, в состав которой вошли профильные специалисты МЧС России».

    Заместитель главы МЧС России Сергей Кададов отметил, что документ обсуждался с участием представителей профессиональных сообществ преподавателей ОБЖ. Сообщается, что в мае этого года коллегия Минобрнауки с учетом всех предложений и замечаний рассмотрит и утвердит проект документа, а с 1 сентября в школах начнут проходить ОБЖ по новым учебникам, передает «Интерфакс».

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