В Забайкалье «Искандеры» ударили по учебным целям

Бойцы ракетного соединения Восточного военного округа в Забайкалье провели учебные электронные пуски ракет из
оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».
По информации пресс-службы округа, пуски проходили в рамках тактических учений с ракетным соединением ВВО в Забайкалье. Ракетчиков подняли по учебной тревоге, после чего они совершили марш в район выполнения учебных задач.
Пресс-служба Восточного военного округа: «Прибыв на место, расчеты развернули оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) „Искандер“, перегрузили ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, выполнили подготовку исходных данных для ракетной стрельбы. Затем военнослужащие выполнили электронные ракетные пуски по целям. К учению привлекался весь личный состав ракетного соединения, задействовали более 50 единиц различной военной техники».
По информации РИА Новости, проведенные учения позволили проверить навыки командиров разного уровня на предмет правления подразделением при выполнении учебно-боевых задач.
Накануне Минобороны отчиталось о запуске баллистической ракеты комплекса «Искандер-М». На астраханском полигоне Капустин Яр подразделения Западного военного округа успешно поразили командный пункт условного противника, который находился на расстоянии более 100 километров от места запуска.
Пресс-служба Восточного военного округа: «Прибыв на место, расчеты развернули оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) „Искандер“, перегрузили ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, выполнили подготовку исходных данных для ракетной стрельбы. Затем военнослужащие выполнили электронные ракетные пуски по целям. К учению привлекался весь личный состав ракетного соединения, задействовали более 50 единиц различной военной техники».
По информации РИА Новости, проведенные учения позволили проверить навыки командиров разного уровня на предмет правления подразделением при выполнении учебно-боевых задач.
Накануне Минобороны отчиталось о запуске баллистической ракеты комплекса «Искандер-М». На астраханском полигоне Капустин Яр подразделения Западного военного округа успешно поразили командный пункт условного противника, который находился на расстоянии более 100 километров от места запуска.
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