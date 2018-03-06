В Китае порывом ветра сорвало крышу аэропорта: видео

В терминале международного аэропорта в китайском Наньчане в провинции Цзянси из-за сильного ветра обрушилась крыша.

Момент обрушения успели снять на видео пассажиры. Многотонная металлическая конструкция рассыпалась на части всего за несколько секунд. Козырек здания рухнул на прилегающую дорогу, где обычно такси высаживает пассажиров.



Причиной обрушения стал сильный ветер. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Через несколько часов аэропорт возобновил работу в штатном режиме.