Супруги <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Супруги 16+
    •  

    Неизвестные украли 5 млн долларов из аэропорта в Бразилии

    комментировать

    Неизвестные украли 5 млн долларов из аэропорта в Бразилии

    Неизвестные украли 5 млн долларов из аэропорта в Бразилии

    Багажное отделение аэропорта в бразильском городе Кампинасе ограбили на 5 млн долларов.

    Неизвестные украли из багажного отделения аэропорта Кампинаса, штат Сан-Паулу, 5 миллионов долларов. Деньги должны были отправить в швейцарский Цюрих; самолет, который должен был их перевезти, уже прибыл из бразильского города Гуарульюса и ожидал погрузки. Злоумышленники совершили ограбление всего за 6 минут: именно столько они находились в багажном отделении, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Полиция ведет расследование ограбления. Сообщается, что ни один из грабителей пока не задержан. Сколько людей могло участвовать в ограблении, не сообщается.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru