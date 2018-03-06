Неизвестные украли 5 млн долларов из аэропорта в Бразилии

Багажное отделение аэропорта в бразильском городе Кампинасе ограбили на 5 млн долларов.
Неизвестные украли из багажного отделения аэропорта Кампинаса, штат Сан-Паулу, 5 миллионов долларов. Деньги должны были отправить в швейцарский Цюрих; самолет, который должен был их перевезти, уже прибыл из бразильского города Гуарульюса и ожидал погрузки. Злоумышленники совершили ограбление всего за 6 минут: именно столько они находились в багажном отделении, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Полиция ведет расследование ограбления. Сообщается, что ни один из грабителей пока не задержан. Сколько людей могло участвовать в ограблении, не сообщается.
Полиция ведет расследование ограбления. Сообщается, что ни один из грабителей пока не задержан. Сколько людей могло участвовать в ограблении, не сообщается.
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