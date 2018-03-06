«Вечный» Берлускони: чего ждать ЕС и России от возвращения политика

Италия на пороге нового этапа: парламентские выборы в стране показали, что нынешние дела в ЕС не устраивают итальянцев, и время правящих евроцентристов подошло к концу. А на политическую авансцену вновь выходит «вечный» Сильвио Берлускони.
Партия Берлускони «Вперед, Италия» в союзе с «Лигой Севера» и «Братьями Италии» набрала более 37 процентов голосов избирателей. У евроскептиков сторонников чуть меньше — 30 процентов. Но так как ни одна из партий не смогла получить большинство в парламенте, придется договариваться о коалициях.
Берлускони вернулся, несмотря на все скандалы, вечеринки, исправительные работы в доме престарелых и даже на запрет занимать государственные должности. Он доказал, что возраст для харизматичного политика не помеха. Однако он столкнулся с новой проблемой: уже внутри правой коалиции, которая набрала 37 процентов голосов, движение Берлускони «Вперед, Италия» проиграло националистам из партии «Лига».
Теперь, если правым каким то немыслимым способом все же удастся сформировать правительство, то его премьер-министром станет лидер лиги Маттео Сальвини. Впрочем, сегодня днем Сальвини и Берлускони провели встречу, и по улыбке Сильвио можно было понять, что серым кардиналом итальянской политики он по-прежнему остается.
За прошедший год четыре провинции Италии выступили за признание Крыма и отмену антироссийских санкций. Эти провинции Италии всегда контролировались тем самым движением «Лига» и Маттео Сальвини. Известно, что и Сальвини, и Берлускони постоянно говорят об отмене санкций, причем Берлускони вообще намекнул на какой-то юридический маневр, который позволит Италии в одностороннем порядке выйти из режима европейских санкций.
Самое потрясающее то, что формально первая сила страны, антисистемное движение «Пять звезд» также постоянно говорит об отмене санкций. В прошлом году они попробовали даже провести голосование по этому вопросу в парламенте, но проевропейские центристы, находившиеся у власти в в стране 5 последних лет, это сделать не позволили. Теперь, когда в парламенте почти 70% депутатов — евроскептики, выступающие за восстановление дружеских отношений с Россией, то отмена санкций более чем возможна.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Берлускони вернулся, несмотря на все скандалы, вечеринки, исправительные работы в доме престарелых и даже на запрет занимать государственные должности. Он доказал, что возраст для харизматичного политика не помеха. Однако он столкнулся с новой проблемой: уже внутри правой коалиции, которая набрала 37 процентов голосов, движение Берлускони «Вперед, Италия» проиграло националистам из партии «Лига».
Теперь, если правым каким то немыслимым способом все же удастся сформировать правительство, то его премьер-министром станет лидер лиги Маттео Сальвини. Впрочем, сегодня днем Сальвини и Берлускони провели встречу, и по улыбке Сильвио можно было понять, что серым кардиналом итальянской политики он по-прежнему остается.
За прошедший год четыре провинции Италии выступили за признание Крыма и отмену антироссийских санкций. Эти провинции Италии всегда контролировались тем самым движением «Лига» и Маттео Сальвини. Известно, что и Сальвини, и Берлускони постоянно говорят об отмене санкций, причем Берлускони вообще намекнул на какой-то юридический маневр, который позволит Италии в одностороннем порядке выйти из режима европейских санкций.
Самое потрясающее то, что формально первая сила страны, антисистемное движение «Пять звезд» также постоянно говорит об отмене санкций. В прошлом году они попробовали даже провести голосование по этому вопросу в парламенте, но проевропейские центристы, находившиеся у власти в в стране 5 последних лет, это сделать не позволили. Теперь, когда в парламенте почти 70% депутатов — евроскептики, выступающие за восстановление дружеских отношений с Россией, то отмена санкций более чем возможна.
Подробности — в материале обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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