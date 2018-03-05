Хакеры взломали предвыборный сайт Собчак

В штабе кандидата в президенты РФ Ксении Собчак сообщили о взломе ее предвыборного сайта.
Информация о взломе появилась в официальном телеграм-канале штаба.
В сообщении говорится, что хакеры получили достук редактированию и публикации новостей. В частности, им удалось установить переадресацию с сайта на картинку с изображением Владимира Жириновского и бутылкой воды.
Из сообщения штаба Ксении Собчак: «Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности. Пожалуйста, имейте это в виду, если увидите на сайте подозрительную информацию».
В ближайшее время штаб обещает восстановить работу сайта.
В сообщении говорится, что хакеры получили достук редактированию и публикации новостей. В частности, им удалось установить переадресацию с сайта на картинку с изображением Владимира Жириновского и бутылкой воды.
Из сообщения штаба Ксении Собчак: «Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности. Пожалуйста, имейте это в виду, если увидите на сайте подозрительную информацию».
В ближайшее время штаб обещает восстановить работу сайта.
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