МВД заплатит 150 тысяч матери убитого пьяным полицейским петербуржца

Замоскворецкий суд Москвы решил взыскать с МВД РФ 150 тысяч рублей из заявленных 4 млн в рамках иска о возмещении морального вреда, который подала мать петербуржца Дмитрия Демидова, застреленного в 2015 году бывшим оперативником Андреем Артемьевым.
Адвокат заявительницы Виталий Черкасов рассказал ТАСС, что решение суда они будут обжаловать.
Изначально мать Демидова Наталья Зверева подала в Замоскворецкий суд Москвы иск к МВД РФ о возмещении морального вреда на сумму 1,5 млн рублей, но позже увеличила требования до 4 млн рублей.
В ноябре 2015 года Артемьев в состоянии алкогольного опьянения в служебном кабинете выстрелил Демидову в голову из табельного пистолета, пострадавший скончался на месте. Экс-полицейский вину признал частично, заявив на суде, что достал пистолет из кобуры, случайно передернул затвор и случайно же выстрелил.
Суд признал бывшего полицейского виновным в причинении смерти по неосторожности. Он приговорен к девяти месяцам колонии общего режима. При этом обвинение просило для Артемьева 12 лет колонии. Приговор был обжалован, но Санкт-Петербургский городской суд оставил его в силе.
Изначально мать Демидова Наталья Зверева подала в Замоскворецкий суд Москвы иск к МВД РФ о возмещении морального вреда на сумму 1,5 млн рублей, но позже увеличила требования до 4 млн рублей.
В ноябре 2015 года Артемьев в состоянии алкогольного опьянения в служебном кабинете выстрелил Демидову в голову из табельного пистолета, пострадавший скончался на месте. Экс-полицейский вину признал частично, заявив на суде, что достал пистолет из кобуры, случайно передернул затвор и случайно же выстрелил.
Суд признал бывшего полицейского виновным в причинении смерти по неосторожности. Он приговорен к девяти месяцам колонии общего режима. При этом обвинение просило для Артемьева 12 лет колонии. Приговор был обжалован, но Санкт-Петербургский городской суд оставил его в силе.
Комментарии