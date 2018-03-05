Facebook назвал ошибкой опрос про педофилов и фотографии детей

Компания Facebook признала, что совершила «ошибку», когда решила провести опрос среди пользователей, может ли соцсеть разрешить педофилам просить у детей фотографии сексуального характера.
Опрос, в котором пользователям предлагалось высказаться на тему ухаживаний с сексуальными намерениями и допустимости подобного поведения в соцсети, Facebook начал проводить накануне. В одном из вопросов пользователей спросили, кто должен решать, имеет ли право взрослый мужчина просить 14-летнюю девочку прислать ему свои фотографии.
Предлагались следующие варианты ответов: «Пользователи Facebook должны проголосовать и представить свое решение соцсети» и «Facebook сам должен решать».
Еще один вопрос звучал так: «Если представить идеальный мир, в котором вы могли бы устанавливать правила Facebook, как бы вы регулировали личные сообщения, в которых взрослый мужчина просит 14-летнюю девочку прислать ему ее фотографии сексуального характера?»
И варианты ответов: «Это недопустимо в Facebook, никто не должен видеть подобное» и «Это должно быть разрешено, я был бы не против видеть подобное».
Как отмечает The Guardian, ни в одном из случаев не предлагалось вариантов ответа, в котором говорилось, например, о привлечении полиции или соцслужб. Другие вопросы исследования касались экстремизма, действующих правил соцсети и т.д.
Вице-президент Facebook Гай Розен заявил, что опрос был ошибкой.
Гай Розен, вице-президент Facebook: «Мы проводит опросы, чтобы понять, как общество реагирует на нашу политику. Но подобное поведение всегда было и всегда будет неприемлемым в нашей соцсети. Мы регулярно обращаемся к властям, если подобные случае вскрываются. Таких вопросов не должно было быть в тесте. Это ошибка».
Предлагались следующие варианты ответов: «Пользователи Facebook должны проголосовать и представить свое решение соцсети» и «Facebook сам должен решать».
Еще один вопрос звучал так: «Если представить идеальный мир, в котором вы могли бы устанавливать правила Facebook, как бы вы регулировали личные сообщения, в которых взрослый мужчина просит 14-летнюю девочку прислать ему ее фотографии сексуального характера?»
И варианты ответов: «Это недопустимо в Facebook, никто не должен видеть подобное» и «Это должно быть разрешено, я был бы не против видеть подобное».
Как отмечает The Guardian, ни в одном из случаев не предлагалось вариантов ответа, в котором говорилось, например, о привлечении полиции или соцслужб. Другие вопросы исследования касались экстремизма, действующих правил соцсети и т.д.
Вице-президент Facebook Гай Розен заявил, что опрос был ошибкой.
Гай Розен, вице-президент Facebook: «Мы проводит опросы, чтобы понять, как общество реагирует на нашу политику. Но подобное поведение всегда было и всегда будет неприемлемым в нашей соцсети. Мы регулярно обращаемся к властям, если подобные случае вскрываются. Таких вопросов не должно было быть в тесте. Это ошибка».
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