Снежный барс в Московском зоопарке зовет весну: видео

Видео со снежным барсом, который кричит «Ау!» опубликовано в соцсетях Московского зоопарка.
Видео с «зовущим весну» барсом опубликовано в Instagram зоопарка. На кадрах животное кричит «ау, ау, ау».
Из сообщения Московского зоопарка: «Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год».
Также видео с барсом опубликовано и на странице зоопарка в Facebook. Там сообщается, что это самка снежного барса по кличке Аннет и на самом деле она радуется снегу. «Густой и мягкий меховой покров зверя служит отличной защитой от холода: даже между пальцами у барса растет густая шерсть, которая не дает подушечкам лап замерзать», — говорится в сообщении.
Из сообщения Московского зоопарка: «В отличие от крупных диких кошек, барсы не издают громкого призывного рева, для них более характерно мурлыкание, которое звучит достаточно своеобразно».
Пользователи же предположили, что самка снежного барса таким образом просится на свободу или зовет самца.
Из сообщения Московского зоопарка: «Весна, ау?! Снежный барс как бы недоумевает, почему 5 марта продолжается январь. 8 марта на носу, а ощущение, что собираемся праздновать Новый год».
Также видео с барсом опубликовано и на странице зоопарка в Facebook. Там сообщается, что это самка снежного барса по кличке Аннет и на самом деле она радуется снегу. «Густой и мягкий меховой покров зверя служит отличной защитой от холода: даже между пальцами у барса растет густая шерсть, которая не дает подушечкам лап замерзать», — говорится в сообщении.
Из сообщения Московского зоопарка: «В отличие от крупных диких кошек, барсы не издают громкого призывного рева, для них более характерно мурлыкание, которое звучит достаточно своеобразно».
Пользователи же предположили, что самка снежного барса таким образом просится на свободу или зовет самца.
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