Борьба с коррупцией в России вышла на новый уровень

4,5 миллиарда рублей — такова общая сумма взяток, данных в России в прошлом году.

554 коррупция

Такую цифру назвал сегодня на пресс-конференции в Москве глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он уточнил, что речь идет только о доказанных фактах. Как заявил Кабанов, борьба с коррупцией приобрела системный характер и вышла на новый уровень.



Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета: «Если раньше мы понимали, что у нас борьба с коррупцией — это некая история для учителей и врачей, на них делали основные показатели: свыше 80% уголовных дел — низовая коррупция, то сейчас основная масса уголовных дел ведется по чиновникам средней руки и высшим должностным лицам».



Кабанов добавил, что главная задача сейчас не только выявлять факты коррупции, но уменьшить ущерб от нее. Сложнее всего возвращать государству средства, вывезенные за границу.

