Борьба с коррупцией в России вышла на новый уровень

4,5 миллиарда рублей — такова общая сумма взяток, данных в России в прошлом году.
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Такую цифру назвал сегодня на пресс-конференции в Москве глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он уточнил, что речь идет только о доказанных фактах. Как заявил Кабанов, борьба с коррупцией приобрела системный характер и вышла на новый уровень.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета: «Если раньше мы понимали, что у нас борьба с коррупцией — это некая история для учителей и врачей, на них делали основные показатели: свыше 80% уголовных дел — низовая коррупция, то сейчас основная масса уголовных дел ведется по чиновникам средней руки и высшим должностным лицам».
Кабанов добавил, что главная задача сейчас не только выявлять факты коррупции, но уменьшить ущерб от нее. Сложнее всего возвращать государству средства, вывезенные за границу.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета: «Если раньше мы понимали, что у нас борьба с коррупцией — это некая история для учителей и врачей, на них делали основные показатели: свыше 80% уголовных дел — низовая коррупция, то сейчас основная масса уголовных дел ведется по чиновникам средней руки и высшим должностным лицам».
Кабанов добавил, что главная задача сейчас не только выявлять факты коррупции, но уменьшить ущерб от нее. Сложнее всего возвращать государству средства, вывезенные за границу.
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