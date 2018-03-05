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    Борьба с коррупцией в России вышла на новый уровень. коррупция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБорьба с коррупцией в России вышла на новый уровень

    Борьба с коррупцией в России вышла на новый уровень

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    Борьба с коррупцией в России вышла на новый уровень

    Борьба с коррупцией в России вышла на новый уровень

      4,5 миллиарда рублей — такова общая сумма взяток, данных в России в прошлом году.

      Такую цифру назвал сегодня на пресс-конференции в Москве глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Он уточнил, что речь идет только о доказанных фактах. Как заявил Кабанов, борьба с коррупцией приобрела системный характер и вышла на новый уровень.

      Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета: «Если раньше мы понимали, что у нас борьба с коррупцией — это некая история для учителей и врачей, на них делали основные показатели: свыше 80% уголовных дел — низовая коррупция, то сейчас основная масса уголовных дел ведется по чиновникам средней руки и высшим должностным лицам».

      Кабанов добавил, что главная задача сейчас не только выявлять факты коррупции, но уменьшить ущерб от нее. Сложнее всего возвращать государству средства, вывезенные за границу.

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