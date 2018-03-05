«Восславьте Анатолия»: под Кировом язычники сожгли покойника на костре

В Кировской области язычники провели погребальный обряд с сожжением тела на костре.
Фотографии с огненного погребального обряда организаторы опубликовали в соцсети. Отмечается, что покойный сам пожелал быть похороненным таким образом.
На снимках показан особым образом сложенный из бревен погребальный костер — крада, гроб с покойником и сам процесс кремации по старославянским обычаям.
Из сообщения организаторов обряда: «Други, восславьте Анатолия! Вчера он ушел огненной тропой в чертог Ярилы, и присягнув под стягом с коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом».
Пользователи выразили большой интерес к теме и засыпали организаторов вопросами. Так, например, один из пользователей отметил, что покойного вместо гроба — по древнерусским традициям — принято хоронить в ладье. «Можно и даже нужно такой обряд проводить на Поклонной горе. Вот когда добьемся этого, тогда будет и ладья», — отмечает автор публикации.
Другой пользователь заявил, что обряд нарушает российское законодательство.
Максим Кудренко: «А как же разрешили то? У нас ведь можно только закопать на общем кладбище, ну или крематорий на худой конец!!! Остальное — незаконно!»
Родостав Добровольский: «До 2019 года все в рамках закона. Весь смысл моих действий — сплотить соратников и повлиять на изменение редакции нового федерального закона о похоронном деле, чтобы наш обычай „огненного погребения“ не оказался вне закона».
В соответствии с федеральным законом о погребении, кремация тела усопшего должна проводится в специализированных учреждениях. В группе язычников-солнцепоклонников опасаются, что разрабатываемый депутатами законопроект, призванный упорядочить сферу ритуальных услуг в России, может помешать им в будущем «предавать тела усопших огненной краде». Сейчас, по словам ритуальщиков, оформить завещание «огненного погребения» может любой дееспособный гражданин при предъявлении паспорта в любой нотариальной конторе всего 15 минут.
На снимках показан особым образом сложенный из бревен погребальный костер — крада, гроб с покойником и сам процесс кремации по старославянским обычаям.
Из сообщения организаторов обряда: «Други, восславьте Анатолия! Вчера он ушел огненной тропой в чертог Ярилы, и присягнув под стягом с коловратом, стал в строй небесной рати рядом с Доброславом».
Пользователи выразили большой интерес к теме и засыпали организаторов вопросами. Так, например, один из пользователей отметил, что покойного вместо гроба — по древнерусским традициям — принято хоронить в ладье. «Можно и даже нужно такой обряд проводить на Поклонной горе. Вот когда добьемся этого, тогда будет и ладья», — отмечает автор публикации.
Другой пользователь заявил, что обряд нарушает российское законодательство.
Максим Кудренко: «А как же разрешили то? У нас ведь можно только закопать на общем кладбище, ну или крематорий на худой конец!!! Остальное — незаконно!»
Родостав Добровольский: «До 2019 года все в рамках закона. Весь смысл моих действий — сплотить соратников и повлиять на изменение редакции нового федерального закона о похоронном деле, чтобы наш обычай „огненного погребения“ не оказался вне закона».
В соответствии с федеральным законом о погребении, кремация тела усопшего должна проводится в специализированных учреждениях. В группе язычников-солнцепоклонников опасаются, что разрабатываемый депутатами законопроект, призванный упорядочить сферу ритуальных услуг в России, может помешать им в будущем «предавать тела усопших огненной краде». Сейчас, по словам ритуальщиков, оформить завещание «огненного погребения» может любой дееспособный гражданин при предъявлении паспорта в любой нотариальной конторе всего 15 минут.
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