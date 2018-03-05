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    Росстат: в 2017 году смертность в РФ на 8% превысила рождаемость

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    Росстат: в 2017 году смертность в РФ на 8% превысила рождаемость

    Росстат: в 2017 году смертность в РФ на 8% превысила рождаемость

    В 2017 году число умерших россиян превысило число родившихся на 8%, при этом в 2016 году эта разница составляла всего 0,1%.

    Росстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении России. Документ опубликован на сайте ведомства.

    В целом по стране в 2017 году число умерших превысило число родившихся на 8%, в 17 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5–1,8 раза, отмечается в докладе.

    По сравнению с 2016 годом в РФ в 2017 году отмечается снижение числа родившихся — в 84 субъектах и числа умерших — в 81 субъекте.

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    Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о масштабной перезагрузке демографической политики, которая направлена на повышение рождаемости в стране. Кроме специальной ипотеки, устанавливается повышенная ежемесячная выплата на родившегося ребенка, продлевается программа маткапитала (причем в некоторых случаях его можно будет разбить помесячно). Также будут приняты меры по ликвидации очередей в ясли. Особое внимание собираются уделить и детской медицине.

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