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    Истекающий кровью российский пауэрлифтер поднял 426-килограммовую штангу

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    • Фото: Strength Tree / youtube.com
    Истекающий кровью российский пауэрлифтер поднял <nobr>426-килограммовую</nobr> штангу

    Истекающий кровью российский пауэрлифтер поднял 426-килограммовую штангу

    Истекающий кровью российский пауэрлифтер поднял <nobr>426-килограммовую</nobr> штангу
  • Фото: Strength Tree / youtube.com

    • Российский пауэрлифтер Михаил Шивляков поднял штангу весом в 426 кг на международном турнире Arnold Classic. При этом у атлета пошла кровь из носа, но снаряд он все равно удержал.

    Видео соревнований опубликовано на YouTube-канале Strenght Tree. На кадрах видно, как Шивляков, в 2014 году ставший четвертым на турнире «Самый сильный человек планеты», поднимает штангу. В этот момент у него из носа начинает идти кровь. Однако силач не сдается и удерживает тяжелый снаряд.

    В результате Шивляков получил бронзовую медаль соревнований. Серебро досталось американскому атлету Брайану Шоу, а золото завоевал исландец Хафтор Юлиус Бьернссон, сыгравший Григора «Гору» Клигана в сериале «Игра престолов».

    Международный турнир Arnold Classic проходит в США ежегодно, начиная с 1988 года. Организатор соревнований — бывший культурист, многократный победитель турнира «Мистер Олимпия» и киноактер Арнольд Шварценеггер.

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