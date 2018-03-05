Истекающий кровью российский пауэрлифтер поднял 426-килограммовую штангу

Российский пауэрлифтер Михаил Шивляков поднял штангу весом в 426 кг на международном турнире Arnold Classic. При этом у атлета пошла кровь из носа, но снаряд он все равно удержал.
Видео соревнований опубликовано на YouTube-канале Strenght Tree. На кадрах видно, как Шивляков, в 2014 году ставший четвертым на турнире «Самый сильный человек планеты», поднимает штангу. В этот момент у него из носа начинает идти кровь. Однако силач не сдается и удерживает тяжелый снаряд.
В результате Шивляков получил бронзовую медаль соревнований. Серебро досталось американскому атлету Брайану Шоу, а золото завоевал исландец Хафтор Юлиус Бьернссон, сыгравший Григора «Гору» Клигана в сериале «Игра престолов».
Международный турнир Arnold Classic проходит в США ежегодно, начиная с 1988 года. Организатор соревнований — бывший культурист, многократный победитель турнира «Мистер Олимпия» и киноактер Арнольд Шварценеггер.
В результате Шивляков получил бронзовую медаль соревнований. Серебро досталось американскому атлету Брайану Шоу, а золото завоевал исландец Хафтор Юлиус Бьернссон, сыгравший Григора «Гору» Клигана в сериале «Игра престолов».
Международный турнир Arnold Classic проходит в США ежегодно, начиная с 1988 года. Организатор соревнований — бывший культурист, многократный победитель турнира «Мистер Олимпия» и киноактер Арнольд Шварценеггер.
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