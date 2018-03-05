Матвиенко призвала не подавлять инициативу волонтеров

Спикер Совета Федерации встретилась с лидерами лучших благотворительных проектов. Валентина Матвиенко заявила, что надо помогать, но не вмешиваться. По словам председателя верхней палаты российского парламента деятельность волонтерских организаций не должна быть под постоянным контролем.

Также Матвиенко напомнила, что с нового года у добровольцев появилось право на страховку, оплату жилья и проезда, но это не значит, что, получив льготы, люди обязаны действовать по указке.



Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ: «Важно, чтобы содействие государства оказывалось очень аккуратно, нельзя допустить, чтобы добровольчество стало забюрократизированным, спущенным сверху, тогда оно потеряет свой дух и свой смысл. Поэтому, с одной стороны, надо оказывать меры поддержки, с другой стороны, не вмешиваться, не задавливать инициативу».



Сегодня в России насчитывается почти 7 миллионов добровольцев. Значительную часть волонтерских проектов возглавляют женщины.