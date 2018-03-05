«Макияж под камуфляж»: в РВСН проходит финал конкурса среди женщин-военнослужащих

Женщины-ракетчицы соревнуются друг с другом за победу в конкурсе «Макияж под камуфляж», который проходит в преддверии 8 Марта. Речь идет не о пудре и помаде, а о боевой раскраске. Ее полагается нанести на лицо не больше чем за минуту. Вдобавок надо преодолеть полосу препятствий и поразить мишени из автомата, а потом приготовить праздничный обед, спеть или станцевать.

Нанести красивый рисунок на лицо подруге — дело всего нескольких минут. У каждой команды дизайн разрабатывался задолго до начала состязаний, но все равно у некоторых руки дрожат.



К конкурсу девушки в форме готовились целый год. Отбор проходил в подразделениях ракетных войск по всей России. В финале встретились военнослужащие учебного центра из Переславля-Залесского и сборная 12 российских регионов.



Преодоление огневой штурмовой полосы — это когда девчонки должны проползти под колючкой, преодолеть препятствия, пересечь по бревну водоем, держась руками за канат, и закидать танк гранатами. Всего в конкурсе 6 разных этапов, в том числе облачение в защитный костюм, пробежка и стрельба из трех положений.



Лучший результат у одной из девушек — 99 из 100. Командиры говорят, что это снайперская стрельба, так метко мало кто из мужчин сможет. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.