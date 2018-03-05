Телеканал НТВ подготовил специальную программу к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня телеканал НТВ покажет увлекательные премьеры, концерты с участием любимых исполнителей, а также новые выпуски популярных программ.
Предвкушая длительные праздничные выходные, 7 марта телезрительницы и телезрители НТВ смогут увидеть сольное выступление неподражаемой оперной певицы Хиблы Герзмавы на главной сцене страны — в Государственном Кремлёвском дворце. В рамках новой программы «Два портрета» телезрители услышат оригинальный микс классической и джазовой музыки. В качестве дирижера оперная дива пригласила итальянца Марко Армильято, также в выступлении примут участие дирижер Сергей Жилин и его коллектив. Специальными гостями вечера станут Лариса Долина и Лайма Вайкуле.
Утро 8 марта НТВ предлагает начать за просмотром увлекательного кинофильма «Любить по-русски», сюжет которого развивается вокруг бывшего крупного партийного функционера Валерьяна Петровича Мухина, который переезжает в деревню и становится фермером, решив окончательно порвать со своим прошлым. Там он знакомится с Катериной и новыми соседями, которые вскоре станут его союзниками в трудной борьбе за источник жизни с криминальным авторитетом Гавриловым.
Острые ощущения подарит просмотр сериала «Чума» — праздничный марафон продлится два дня. Остросюжетная картина погрузит в атмосферу 90-х, где судьбы людей разворачивались в тяжелых условиях смены эпохи. Героям придется адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, где законы и справедливость не в почете, и занять свое место в новое время.
Эфир продолжит премьера остросюжетной драмы «Линия огня», главный герой которой — начальник караула пожарной части и бывший следователь Токарев. Сложная цепь преступлений сводит его с приемным сыном погибшего друга Колосова — Денисом. Вместе им предстоит заниматься не только тушением пожаров, но и расследованием убийства, а также поиском правды в запутанном деле о некачественном медицинском оборудовании.
Пятничный день откроет показ кинофильма «Любить по-русски — 2», в центре внимания которого окажутся жены главных героев: им предстоит вызволить из тюрьмы своих супругов, которые попали туда благодаря действиям недобросовестных чиновников и мафии. Дальнейшие события принимают неожиданный оборот: герои не только получают свободу, но и возможность сыграть ключевые роли в предвыборной гонке. Вчерашнего заключенного Валерьяна Петровича Мухина выдвигают на почетный пост губернатора.
В качестве одного из главных подарков на женский праздник телеканал НТВ преподнесет телезрительницам возможность насладиться выступлением любимых исполнителей. Концерт «Все звезды для любимой» стал доброй традицией, посвященной празднованию Международного женского дня. В рамках волшебного весеннего мероприятия на сцену Государственного Кремлёвского дворца выйдут звезды первой величины: Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Александр Олешко, Юлианна Караулова, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха.
Субботним утром 10 марта НТВ покажет третью и заключительную часть серии кинофильмов «Любить по-русски». Хорошо знакомый Валерьян Петрович Мухин теперь — новоиспеченный губернатор, политическое кредо которого приходится по вкусу не всем. Противники бескомпромиссного главы региона начинают развязывают настоящую войну, после чего Мухин решается устроить встречу с представителями криминального мира.
«Еда живая и мертвая» и её ведущий Сергей Малозёмов обратят внимание на питание и раскроют секреты молока и растительных аналогов: пить или не пить? Телезрительницы смогут узнать, как на Руси квасили ананасы и почему в суп добавляли мох, а также познакомиться с 5 самыми необычными блюдами из разных уголков России. В выпуске научат эффективно избавляться от дефицита йода и покажут вкусный рецепт недели из цветной капусты.
Гастрономическим продолжением эфира станет новый выпуск самой аппетитной экспедиции российского телевидения «Поедем, поедим!». Ее ведущий Джон Уоррен продолжает вкусные путешествия и отправляется в Марий-Эл. Харизматичный путешественник посетит Кремль, которому всего 9 лет, отыщет 12-й стул знаменитого Остапа Бендера и попробует легендарные трехслойные блинчики. А еще побывает на традиционной свадьбе луговых мари, узнает секрет вкуснейшего марийского сыра и приготовит фаршированную курочку по местному рецепту.
Украшением субботнего эфира станет программа «Секрет на миллион», новый гость которой — телеведущая Маша Малиновская. Собеседница Леры Кудряцевой впервые встретится с двумя родными сёстрами и братом по отцу прямо в эфире и объяснит, почему не хотела общаться с родственниками. Теледива раскроет тайну своего детства: вспомнит причину развода родителей и жизнь с бабушкой. Со слезами на глазах она поведает о гибели бабушки и расскажет о нынешних отношениях с матерью. В студии Маша Малиновская проведет откровенный разговор с отцом, в котором потребует ответы на неудобные и сложные вопросы. Также телеведущая и модель признается, как тяжело растить сына Мирона в отсутствие работы и финансовых возможностей, а также поделится подробностями неудачных романов.
Музыкальной кульминаций вечера станет «Квартирник». В атмосферной студии проходят камерные концерты культовых артистов, на которые сложно попасть в реальной жизни. Услышать и увидеть любимых музыкантов можно, включив телеканал НТВ! В гости к ведущему Евгению Маргулису придёт инди-группа «Браззавиль», участники которой исполнят самые любимые композиции, расскажут об истории названия коллектива и семейных отношениях в группе, а также признаются в любви к квартирникам.
Завершит праздничные выходные трансляция XX Церемонии награждения лауреатов премии «Народная марка №1 в России», которая состоится 11 марта. Ведущими торжества станут известный певец Марк Тишман и популярная телеведущая Елена Летучая. А свои выступления представят главные звезды отечественной эстрады: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Николай Басков, Нюша, группа «Банд’Эрос» и другие. По итогам церемонии будут награждены победители премии народного доверия потребителей.
Утро 8 марта НТВ предлагает начать за просмотром увлекательного кинофильма «Любить по-русски», сюжет которого развивается вокруг бывшего крупного партийного функционера Валерьяна Петровича Мухина, который переезжает в деревню и становится фермером, решив окончательно порвать со своим прошлым. Там он знакомится с Катериной и новыми соседями, которые вскоре станут его союзниками в трудной борьбе за источник жизни с криминальным авторитетом Гавриловым.
Острые ощущения подарит просмотр сериала «Чума» — праздничный марафон продлится два дня. Остросюжетная картина погрузит в атмосферу 90-х, где судьбы людей разворачивались в тяжелых условиях смены эпохи. Героям придется адаптироваться к новым жизненным обстоятельствам, где законы и справедливость не в почете, и занять свое место в новое время.
Эфир продолжит премьера остросюжетной драмы «Линия огня», главный герой которой — начальник караула пожарной части и бывший следователь Токарев. Сложная цепь преступлений сводит его с приемным сыном погибшего друга Колосова — Денисом. Вместе им предстоит заниматься не только тушением пожаров, но и расследованием убийства, а также поиском правды в запутанном деле о некачественном медицинском оборудовании.
Пятничный день откроет показ кинофильма «Любить по-русски — 2», в центре внимания которого окажутся жены главных героев: им предстоит вызволить из тюрьмы своих супругов, которые попали туда благодаря действиям недобросовестных чиновников и мафии. Дальнейшие события принимают неожиданный оборот: герои не только получают свободу, но и возможность сыграть ключевые роли в предвыборной гонке. Вчерашнего заключенного Валерьяна Петровича Мухина выдвигают на почетный пост губернатора.
В качестве одного из главных подарков на женский праздник телеканал НТВ преподнесет телезрительницам возможность насладиться выступлением любимых исполнителей. Концерт «Все звезды для любимой» стал доброй традицией, посвященной празднованию Международного женского дня. В рамках волшебного весеннего мероприятия на сцену Государственного Кремлёвского дворца выйдут звезды первой величины: Филипп Киркоров, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко, Александр Олешко, Юлианна Караулова, Кристина Орбакайте, Стас Пьеха.
Субботним утром 10 марта НТВ покажет третью и заключительную часть серии кинофильмов «Любить по-русски». Хорошо знакомый Валерьян Петрович Мухин теперь — новоиспеченный губернатор, политическое кредо которого приходится по вкусу не всем. Противники бескомпромиссного главы региона начинают развязывают настоящую войну, после чего Мухин решается устроить встречу с представителями криминального мира.
«Еда живая и мертвая» и её ведущий Сергей Малозёмов обратят внимание на питание и раскроют секреты молока и растительных аналогов: пить или не пить? Телезрительницы смогут узнать, как на Руси квасили ананасы и почему в суп добавляли мох, а также познакомиться с 5 самыми необычными блюдами из разных уголков России. В выпуске научат эффективно избавляться от дефицита йода и покажут вкусный рецепт недели из цветной капусты.
Гастрономическим продолжением эфира станет новый выпуск самой аппетитной экспедиции российского телевидения «Поедем, поедим!». Ее ведущий Джон Уоррен продолжает вкусные путешествия и отправляется в Марий-Эл. Харизматичный путешественник посетит Кремль, которому всего 9 лет, отыщет 12-й стул знаменитого Остапа Бендера и попробует легендарные трехслойные блинчики. А еще побывает на традиционной свадьбе луговых мари, узнает секрет вкуснейшего марийского сыра и приготовит фаршированную курочку по местному рецепту.
Украшением субботнего эфира станет программа «Секрет на миллион», новый гость которой — телеведущая Маша Малиновская. Собеседница Леры Кудряцевой впервые встретится с двумя родными сёстрами и братом по отцу прямо в эфире и объяснит, почему не хотела общаться с родственниками. Теледива раскроет тайну своего детства: вспомнит причину развода родителей и жизнь с бабушкой. Со слезами на глазах она поведает о гибели бабушки и расскажет о нынешних отношениях с матерью. В студии Маша Малиновская проведет откровенный разговор с отцом, в котором потребует ответы на неудобные и сложные вопросы. Также телеведущая и модель признается, как тяжело растить сына Мирона в отсутствие работы и финансовых возможностей, а также поделится подробностями неудачных романов.
Музыкальной кульминаций вечера станет «Квартирник». В атмосферной студии проходят камерные концерты культовых артистов, на которые сложно попасть в реальной жизни. Услышать и увидеть любимых музыкантов можно, включив телеканал НТВ! В гости к ведущему Евгению Маргулису придёт инди-группа «Браззавиль», участники которой исполнят самые любимые композиции, расскажут об истории названия коллектива и семейных отношениях в группе, а также признаются в любви к квартирникам.
Завершит праздничные выходные трансляция XX Церемонии награждения лауреатов премии «Народная марка №1 в России», которая состоится 11 марта. Ведущими торжества станут известный певец Марк Тишман и популярная телеведущая Елена Летучая. А свои выступления представят главные звезды отечественной эстрады: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Николай Басков, Нюша, группа «Банд’Эрос» и другие. По итогам церемонии будут награждены победители премии народного доверия потребителей.
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