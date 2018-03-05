Павел Прилучный заново влюбится в Агату Муцениеце в новом сериале НТВ «Проспекты»

В Московской области стартовали съемки остросюжетной драмы «Проспекты», которую для НТВ снимают кинокомпании «Амедиа Продакшн» и IKa film. Главные роли в многосерийном фильме исполнят Павел Прилучный и Агата Муцениеце. В картине также принимают участие Зоя Бербер, Александр Макагон, Сергей Юшкевич, Максим Пинскер, Николай Козак и другие.

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Павел Прилучный играет бывшего спецназовца ГРУ Юрия Шатохина. Его отец всю жизнь проработал на комбинате и хотел, чтобы сын унаследовал его дело, но Юра выбрал свой путь — военную службу. Жена Света (Зоя Бербер), не дождавшись мужа из очередной командировки в горячую точку, уходит к банкиру Смирнову (Александр Макагон).



Однажды во время боя Юра спасает сирийскую девочку, видит ее глаза и понимает, как сильно скучает по своей дочери Нике. Юра принимает решение вернуться домой. Но в родном городе все давно не так, как раньше — завод почти разрушен, а Ника в опасности — ее отчим Смирнов ввязался в войну за большие деньги.



Покинув одну войну, Юра попадает на другую. Он ставит перед собой цель — восстановить справедливость. В этой борьбе он встречает верного друга и соратника — Катю (Агата Муцениеце).



Агата Муцениеце, актриса: «Мы с Павлом прочли сценарий, он показался нам достаточно интересным. Конечно, важен и тот фактор, что нам предложили играть вместе — это здорово, мы с мужем с радостью согласились. Нам с Павлом удобно работать друг с другом, мы познакомились на съемочной площадке и изначально были коллегами, а не парой. Да и по организации это удобно — мы можем проводить больше времени вместе даже по пути на съемки».



Андрей Берёзкин, постановщик трюков: «„Проспекты“ — интересная и вкусная история с точки зрения экшна. Здесь будут интересные сцены с боями на ринге, стрельба, взрывы. Будут тренировки, на которых будет присутствовать профессиональные спецназовцы. Они покажут нам спецназовские бои и приемы, правильное обращение с оружием».



Режиссером проекта стал Давид Ткебучава («Охота на дьявола»), оператором-постановщиком — Николай Смирнов («Королева красоты», «Охота на дьявола»). Продюсеры проекта — Анна Ольшевская (главный продюсер «Амедиа Продакшн»), Иракли Карбая и Кирилл Бурдихин (IKa Film). Ответственный за трюки на проекте — Андрей Берёзкин.



