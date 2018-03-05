В Таганроге расследуют массовое отравление таллием работников авиазавода

В Таганроге проводится расследование в связи с массовым отравлением таллием сотрудников авиационного завода.
По информации СМИ, сотрудники предприятия при невыясненных обстоятельствах отравились токсичным металлом таллием. Всего пострадали 25 человек. 17 из них находятся в больницах Таганрога, Ростова и Москвы. Отмечается, что все отравившиеся — работники юридического и экономического отделов, а сильнее всех пострадал ведущий инженер-конструктор Константин Колесников.
Именно его жена разместила в Сети петицию, в которой рассказала, что в ноябре прошлого года у Колесникова появились острые боли в брюшной полости и признаки отравления. Также, по ее словам, у мужчины начали выпадать волосы. При этом лишь в январе 2018 врачи заподозрили у инженера отравление тяжелыми металлами. Женщина также утверждает, что медики обнаружили в организме ее мужа наличие таллия, норма которого была превышена в 150 раз.
В пресс-службе завода, по данным ТАСС, подтвердили, что несколько сотрудников проходят лечение из-за отравления таллием, который не используется в производственном процессе на предприятии. Точное количество пострадавших там не уточнили. Также на предприятии не смогли установить источник заражения.
Расследованием произошедшего занимаются уполномоченные органы. Проводится доследственная проверка. На предприятии приняты все меры безопасности. Помещения, в которых работали пострадавшие, проверены Роспотребнадзором. Угрозы для жизни и здоровья сотрудников авиазавода не найдено.
Таллий — высокотоксичный яд, отравление которым нередко приводит к летальному исходу. В острых случаях у пострадавших через пару суток появляются признаки поражения желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Через две-три недели начинается выпадение волос, появляются признаки авитаминоза. В тяжелых случаях могут развиться полиневриты, психические расстройства и поражения зрения.
Именно его жена разместила в Сети петицию, в которой рассказала, что в ноябре прошлого года у Колесникова появились острые боли в брюшной полости и признаки отравления. Также, по ее словам, у мужчины начали выпадать волосы. При этом лишь в январе 2018 врачи заподозрили у инженера отравление тяжелыми металлами. Женщина также утверждает, что медики обнаружили в организме ее мужа наличие таллия, норма которого была превышена в 150 раз.
В пресс-службе завода, по данным ТАСС, подтвердили, что несколько сотрудников проходят лечение из-за отравления таллием, который не используется в производственном процессе на предприятии. Точное количество пострадавших там не уточнили. Также на предприятии не смогли установить источник заражения.
Расследованием произошедшего занимаются уполномоченные органы. Проводится доследственная проверка. На предприятии приняты все меры безопасности. Помещения, в которых работали пострадавшие, проверены Роспотребнадзором. Угрозы для жизни и здоровья сотрудников авиазавода не найдено.
Таллий — высокотоксичный яд, отравление которым нередко приводит к летальному исходу. В острых случаях у пострадавших через пару суток появляются признаки поражения желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Через две-три недели начинается выпадение волос, появляются признаки авитаминоза. В тяжелых случаях могут развиться полиневриты, психические расстройства и поражения зрения.
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