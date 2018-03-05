Под Красноярском нашли мертвым председателя местного избиркома

Следователи разбираются в обстоятельствах гибели председателя избиркома в Ермаковском районе Красноярского края.
Мужчина был найден с огнестрельным ранением головы в огороде частного дома. Рядом с ним было ружьё, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк СКР.
По словам источника в правоохранительных органах, в последнее время 57-летний председатель жаловался на плохое самочувствие и боли груди.
Проводится проверка.
По словам источника в правоохранительных органах, в последнее время 57-летний председатель жаловался на плохое самочувствие и боли груди.
Проводится проверка.
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